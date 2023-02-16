الخميس 16 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

إصابة 6 أشخاص إثر حادث تصادم بين سيارتين فى البحيرة

سيارة إسعاف
سيارة إسعاف

أصيب 6 أشخاص بكسور وجروح وكدمات متفرقة في جميع أنحاء الجسم أثر وقوع حادث تصادم سيارتين ملاكي بالطريق الصحراوي بدائرة مركز شرطة وادي النطرون، وتم نقلهم إلى المستشفى العام لتلقي العلاج اللازم، وجاري تحرير محضر بالواقعة، والعرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

تلقى اللواء أحمد خلف مساعد وزير الداخلية، مدير أمن البحيرة، إخطارًا من مأمور مركز شرطة وادي النطرون يفيد بوقوع حادث تصادم سيارتين بالطريق الصحراوي بدائرة المركز، وتم نقل المصابين لمستشفى وادي النطرون لتلقي العلاج اللازم، وجاري تحرير المحاضر اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة لمكان الواقعة، وبالفحص تبين إصابة "عمرو فوزي صالح" 25 سنة مقيم بمحافظة الجيزة مصاب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، "محمد رمضان إبراهيم" 29 سنة مقيم بناحية محافظة الجيزه، مصاب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم،" إبراهيم رمضان كشك" 40 سنة مقيم بناحية محافظة الجيزه، مصاب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم،" أحمد صلاح عبد الرحمن" 24 سنة مقيم بناحية محافظة الجيزة مصاب بكدمات كدمات وسحجات متفرقة بالجسم، "فوزي صالح إسماعيل" 52 سنة مقيم بناحية محافظة الجيزة، مصاب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، "محمود علي عبد الغني" 26 سنة مقيم بناحية محافظة الجيزة، مصاب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، ةجاري عمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمه.

وتم تحرير محضر بالواقعة وجاري العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

من ناحية أخرى، شهدت محافظة البحيرة أمس إصابة 4 أشخاص بكسور وجروح وكدمات متفرقة في جميع أنحاء الجسم أثر وقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الزراعي بنطاق دائرة مركز شرطة إيتاي البارود، وتم تحرير محضر بالواقعة، والعرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

ادي النطرون أحمد صلاح إتخاذ الإجراءات القانونية الإجراءات القانونية اللازمة الفحوصات الطبية اللازمة العرض على النيابة العامة

رئيس التحرير

وائل لطفي

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