إصابات خطيرة لـ مسنة عقب انهيار مسكنها فى انفجار أنبوبة بالمنوفية

شهدت قرية ميت خاقان، التابعة لمركز شبين الكوم، حادث انهيار منزل مكون من دورين، وذلك عقب انفجار أنبوبة بوتجاز، وإصابة السكان وهم زوج وزوجة مسنين ونجلهما وأطفاله الاثنين، عقب انهيار المنزل، فيما أكد مصدر أن السيدة المسنة هي أكثر المتضررين بالحادث المروع.

وكشف مصدر تفاصيل انهيار منزل بالمنوفية إثر انفجار أنبوبة بوتاجاز، حيث أكد أنه قد أصيبت ربة المنزل إصابات بالغة، بحروق إثر انفجار أنبوبة بوتاجاز أثناء طهيها الطعام، وعلى الفور تم إبلاغ مركز شرطة شبين الكوم، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

فيما أكد المصدر أنه تم نقل السيدة إلى مستشفى شبين الكوم لعلاجها من الحروق، وتحرير محضر بالواقعة.

وكان اللواء حازم سامي، مدير أمن المنوفية، قد تلقى إخطار من العميد محمد مروان مأمور مركز شرطة شبين الكوم يفيد بإصابة سيدة وانهيار منزلها أثناء طهيها الطعام، تم انتقال قوة أمنية برئاسة الرائد أحمد عرفة رئيس مباحث قسم شبين الكوم لمعاينة الواقعة، وتم انتقال قوات الحماية المدنية برئاسة العقيد رضا عبده لمكان الواقعة وإنقاذ كل ما فى المنزل وتم نقل السيدة المصابة إلى مستشفى شبين الكوم، وتحرير محضر بالواقعة.

وسادت حالة من الهلع والحزن بين الأهالي والذين أكد أحدهم أن الزوج والزوجة مسنان ونجلهما وزوجته وطفليه لا يوجد أى مأوى لهم بعد انهيار منزلهم الذي كانوا يعيشون فيه، حيث تضرروا من الحريق ويحتاجون جميعهم للعناية الطبية، وطالب الأهالي بتوفير مسكن للمتضررين من العائلة المنكوبة، والتي انهار منزلها في الحادث.

المنزل المنكوب

المنزل المنكوب

المنزل المنكوب

المنزل المنكوب

المنزل المنكوب

المنزل المنكوب