4 أفلام عالمية على «الوثائقية» تعرض لأول مرة فى الوطن العربى (إنفوجراف)

أعلنت قناة «الوثائقية» إحدى القنوات التابعة للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، أنها استحوذت على سلسلة أفلام وثائقية عالمية، وحائزة على عدة جوائز مهمة، مشيرةً إلى أن تلك الأفلام تتضمن مواد علمية وتاريخية وفنية وسياسية وعسكرية، وتعرض لأول مرة في الوطن العربي.

ومن المقرر أن تنطلق قناة الوثائقية، يوم الأحد المقبل، في تمام الساعة الثامنة مساءً، وستعرض مجموعة من الأفلام المصرية، بجانب الأعمال الأجنبية التي حصلت عليها.

وتضم السلاسل العالمية أفلام مثل «هتلر كما لم تشاهده من قبل»، ووثائقي حول صناعة المسلسلات في التليفزيون الأمريكي من بينهم المسلسل الشهير «Breaking Bad».