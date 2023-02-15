الأربعاء 15 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

هيئة الاستثمار: تأسيس 31 ألف شركة برأس مال 117 مليار جنيه في 2020-2021

اجتماع اللجنة
اجتماع اللجنة

قال عمرو أبوالفتوح، مدير عام إدارة الاستثمار الأجنبي بالهيئة العامة للاستثمار، إن إجمالي عدد الشركات الذي تأسست في العام المالي ٢٠٢١-٢٠٢٢ سواء محليا أو أجنبيا بلغت ٣٠٩٦١ برؤوس أموال ١١٧ مليار جنيه.

جاء ذلك ردا على سؤال النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، خلال اجتماع اللجنة اليوم الأربعاء لمناقشة الحساب الختامى لموازنة الهيئة العامة للاستثمار للعام المالي ٢٠٢١-٢٠٢٢.

أضاف أبو الفتوح أنه في العام المالي السابق ٢٠٢٠-٢٠٢١ تم تأسيس ٢٨٥٠٠ شركة بقيمة بلغت حوالي ٨٦ مليار جنيه.

وتابع مدير عام ادارة الاستثمار الأجنبي بالهيئة العامة للاستثمار، أن عدد الشركات التى توسعت في رؤوس أموالها بلغ ٢١٠٠ مقارنة بـ١٧٠٠ شركة بالعام السابق.

وذكر أن قيمة رؤوس الأموال التى توسعت فيها الشركات بلغت ١١٥ مليار جنيه مقارنة بـ٩٧ مليار جنيه في العام السابق.

وكشف أن صافي الاستثمار الأجنبي المباشر في عام ٢٠٢١-٢٠٢٢ شهدا نموا كبيرا، حيث قدر بـ8.9 مليار دولار مقارنة بـ5.2 مليار دولار خلال العام السابق ٢٠٢٠-٢٠٢١.

أضاف أبوالفتوح أن صافي الاستثمار الأجنبي المباشر بهذا الرقم لم يحدث منذ ١١ عاما متابعا أن صافي الاستثمار في القطاعات غير البترولية بلغ ١١،٦ مليار دولار مقارنة ٦،٤ مليار دولار في العام السابق وهذا الرقم لم يحدث منذ ١٢ عاما أيضا.

ولفت إلى أن القطاع البترولي حقق سالب٢،٦ مليار دولار تدفقات للخارج، ما أدى إلى أن صافي الاستثمار بلغ ٨،٩ مليار دولار.

وأكد الدكتور باسم عبد العزيز، مدير عام المكتب الفنى لرئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أن جملة الايرادات في الحساب الختامى لموازنة الهيئة العامة للاستثمار عام ٢٠٢١/٢٠٢٢ بلغت ٣ مليار و٣٢٥ مليون جنيه.

وأضاف أن جملة التكاليف والمصاريف بلغت ٢ مليار و٤٩ مليون جنيه، ومن ثم نتج عن ذلك صافي أرباح قسمته مليار و٢٧٥ مليون جنيه.

عمرو أبو الفتوح ادارة الاستثمار الاجنبي الهيئة العامة للاستثمار الخطة والموازنة بمجلس النواب الخطة والموازنة

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