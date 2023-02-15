دراسة بريطانية: مصر من أفضل الوجهات السياحية لقضاء العطلات لعام 2023

كشفت دراسة بريطانية أجريت على 2000 مسافر، أن مصر من أفضل الوجهات السياحية لقضاء العطلات لعام 2023

وقالت نتائج الدراسة التي نشرتها صحيفة "ذا صن" البريطانية، إن مصر وزيارة مقبرة توت عنخ آمون من أبرز الوجهات التي يفضلها السائح البريطاني.

في سياق متصل قالت مجلة «دريفت ترافل» الدولية المعنية بالسفر، إن مصر واحدة من أفضل وجهات السفر وأكثر جاذبية في العالم، ومن أقدم الحضارات وموطن الفراعنة بسبب تاريخها الغني وثقافتها المتنوعة.



وأكد التقرير أن مصر بلد مليء بالعديد من الأماكن التي يمكن زيارته، ومن أشهرها أهرامات الجيزة، وتم بناء هذه الهياكل القديمة منذ أكثر من 5000 عام وهي موطن للهرم الأكبر، وهو أحد عجائب الدنيا السبع.

ومن خلال باقات العطلات هذه في مصر، يمكن لزوار الأهرامات القيام بجولة وتسلق الصخور، وركوب الخيل أو الجمال، وحتى الذهاب إلى الداخل للاستكشاف.

وفي الليل، يضيء أبو الهول والأهرامات بعرض من الأضواء الملونة ويقدم أبو الهول تاريخًا محكيًا للأهرامات، بالإضافة إلى مشاهدة المعالم السياحية، يمكن للزوار أيضًا التقاط الصور وشراء الهدايا التذكارية مثل الأهرامات المصغرة أو العناصر العتيقة.

وتعد أهرامات الجيزة من المعالم التي يجب زيارتها لأي شخص يزور مصر.

وأيضا يعد المتحف المصري في القاهرة من الأماكن التي يجب زيارتها لكل مهتم بالتاريخ والثقافة المصرية القديمة.

ويضم المتحف أكثر من 120 ألف قطعة أثرية، بما في ذلك مجموعة توت عنخ آمون الشهيرة ومجموعة متنوعة من المومياوات والتماثيل والمجوهرات وغير ذلك من معروضات المتحف مرتبة ترتيبًا زمنيًا، مما يسمح للزوار بمتابعة تطور الحضارة المصرية القديمة من فترة ما قبل الأسرات إلى العصر اليوناني الروماني.

بالإضافة إلى المتحف الرئيسي، يوجد أيضًا متحف للأطفال على الأرض، والذي يضم معارض تفاعلية مصممة لإشراك الزوار الصغار وتثقيفهم. يعد المتحف المصري وجهة رائعة وغنية بالمعلومات للمسافرين من جميع الأعمار.