«الحكاية تستحق أن تُروى».. 5 أفلام مهمة تعرضها «وثائقية المتحدة» (إنفوجراف)

تطلق الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، الأحد المقبل، قناة «الوثائقية» في تمام الساعة الثامنة مساءً.

ونستعرض في الإنفوجراف التالي «الحكاية تستحق أن تُروى.. أفلام تعرضها وثائقية المتحدة» أبرز الأفلام الوثائقية التي أعلنت القناة عن عرضها فور إطلاقها.

أفلام تعرضها «وثائقية المتحدة»

وبدأ العد التنازلي لافتتاح القناة الوثائقية، منذ أمس الأول الأحد، على شاشات القنوات التابعة للشركة المتحدة.

وستعرض القناة الوثائقية عدة أفلام مهمة توثق تفاصيل وكواليس كثيرة في حياة العديد من الشخصيات المصرية البارزة، أو الأحداث التي شهدتها مصر عبر تاريخها.