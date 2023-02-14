عزل مندوب مبيعات من وظيفته في الإسكندرية

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، اليوم، بمعاقبة مندوب مبيعات بالسجن 5 سنوات وألزمته برد مبلغ قدره 143 ألف جنيه وتغريمه مبلغ مماثلا وعزله من وظيفته، وألزمته بالمصاريف الجنائية لاتهامه باختلاس مال عام.

تعود أحداث القضية المقيدة برقم 14915 لسنة 2022 جنايات قسم شرطة المنتزه ثان، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطار من ضباط الإدارة العامة لمكافحة الأموال العامة بقيام المتهم باختلاس أموال من محل بدون وجه حق.

وكشفت التحقيقات قيام المتهم "م.م.م" مندوب مبيعات بشركة حلويات وهي إحدى الشركات المساهمة فرع الإسكندرية اختلس بضائع منتجات غذائية والمملوكة لجهة عملة بمبلغ 179.337 جنيها والتي وجدت فى حيازته بسبب وظيفته بأن تسلم البضائع من الشركة جهة عملة لتوزيعها على العملاء إلا أنه لم يقم بتوريد قيمتها لخزينة الشركة جهة عمله واختلاسها لنفسه.