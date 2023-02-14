الثلاثاء 14 فبراير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

أنغام تطرح أغنية «خلينى شوية معاك» احتفالًا بالفلانتين

أنغام
أنغام

تعيش النجمة أنغام حالة من الانتعاشة الفنية، إذ تستعد لطرح أغنية في عيد الحب بعنوان «خليني شوية معاك»، من كلمات أمير طعيمة وألحان وتوزيع خالد عز.

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وشوقت المطربة أنغام، جمهورها بأغنيتها الجديدة والتي صورتها فيديو كليب وتطرحها اليوم الثلاثاء في تمام الساعة السادسة مساءًا بمناسبة عيد الحب.

ونشرت أنغام بوست عل موقع التدوين الأول تويتر قائلة: “انتظروا كليب #خليني_شوية_معاك بكرة الساعة ٦ مساءً بتوقيت القاهرة  #أنغام #عيد_الحب #Valentines_day

كما طرحت النجمة أنغام، مؤخراً أغنية بعنوان "عشان أرضيك" على موقع الفيديوهات "يوتيوب"، من توقيع أحمد قطوط، ألحان أحمد زعيم وتوزيع وليد فايد.

انغام

أنغام تغني بدولة الكويت

أعلنت المطربة أنغام عن إحياء حفل الليلة في الكويت، يشاركها خلاله المطرب مطرف المطرف.

وعن الحفل قالت أنغام عبر حسابها على موقع إنستجرام: "لفيت لفيت مثلك ما لقيت، حنيت يا كويت موعدنا على مسرح إرينا الكويت".

هذا وتشارك أنغام خلال الحفل المطرب الكويتي مطرف المطرف ضمن فعاليات مهرجان فبراير الكويت، الذى يقام خلال تلك الفترة من كل عام.

وكانت قد أحيت الفنانة أنغام حفلاً غنائيًا ضخمًا داخل مسرح الماركيه بالتجمع الخامس وسط حضور عدد كبير من جمهورها.

وقدّمت أنغام خلال الحفل وصلة غنائية مختلفة امتدت إلى الساعتين والنصف وسط حالة من التألق، قدّمت خلالها ما يقرب من 25 أغنية مختلفة ما بين الدراما والمقسوم والكلاسيك.

ومن الأغاني التى قدمتها أنغام خلال الحفل أغنية اتمناله الخير، بتوصفني، أساميك الكتير، سيدي وصالك، عشان أرضيك، أكتبلك تعهد، ماجبش سيرتي، عارفة قيمتي التى طرحتها شهر أغسطس الماضي عبر صفحتها الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.

ومن الأغاني التى قدمتها أنغام خلال الحفل أغنية اتمناله الخير، بتوصفني، أساميك الكتير، سيدي وصالك، عشان أرضيك، أكتبلك تعهد، ماجبش سيرتي، عارفة قيمتي التى طرحتها شهر أغسطس الماضي عبر صفحتها الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.

أنغام خلينى شوية معاك الفيديو كليب عيد الحب فيديو كليب عشان ارضيك يوتيوب

رئيس التحرير

وائل لطفي

رسائل دبى

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