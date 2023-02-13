محافظ الإسكندرية يوجه بتكثيف حملات الرقابة على الأسواق

وجه محافظ الإسكندرية محمد الشريف؛ الأجهزة المعنية ورؤساء الأحياء باستمرار حملات الرقابة على الأسواق والتأكد من ضبط الأسعار والتصدي لأي ممارسات لاستغلال المواطنين والتعامل بمنتهى الحسم مع أي محاولة لتعطيش الأسواق أو إخفاء السلع.

وشدد الشريف- في تصريح اليوم الإثنين- على ضرورة التأكد من مدى توافر السلع ومدى صلاحيتها ومطابقتها للمواصفات، حفاظًا على الصحة العامة، وكذلك ضمان وصول السلع للمواطنين بالأسعار المناسبة والجودة الملائمة، حتى لا تحدث أي ممارسات احتكارية مع التواصل الدائم مع المواطنين واتخاذ جميع الإجراءات القانونية تجاه من يتلاعب بالأسعار.

وأنه تنفيذًا لذلك؛ شن رئيس حي شرق حملة مكبرة لمراقبة الأسعار بالمحال التجارية وإزالة الإشغالات والتعديات من المحلات التجارية والمقاهي والكافيهات على رصيف المشاة وحرم الطريق؛ أسفرت عن غلق وتشميع 10 منشآت والتحفظ على 212 حالة إشغال متنوع وفرض غرامات فورية بنحو 46 ألف جنيه.

ونفذ حي المنتزه ثان حملة مكبرة لمراقبة الأسعار بالأسواق والمنشآت التجارية شملت عدة مناطق؛ أسفرت عن تحرير عدد 25 محضرًا و19 إنذارًا والتحفظ على 181 حالة أشغال متنوع وإعدام 24 كيلو لحوم غير صالحة للاستهلاك وفرض غرامات فورية بنحو 16 ألف جنيه.

وقام حي المنتزه أول بحمله مكبرة للتفتيش على الأسواق والمنشآت التجارية استهدفت مزلقان سيدي بشر وشارع 595 من شارع المسرح وشارع القاهرة، وأسفرت عن غلق منشأة وتحرير 20 محضرًا متنوعًا، وضبط 100 حالة إشغال متنوع وفرض غرامات فورية بـ17 ألف جنيه، وإعدام 10 ك مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي.

وشهد مركز ومدينة برج العرب حملة مكبرة للرقابة على الأسعار بالأسواق والمحلات بنطاق المركز أسفرت عن تحرير 4 محاضر متنوعة.

ونفذ حي الجمرك حملة مكبرة للتفتيش على الأسواق والمنشآت التجارية، شملت شارع إسماعيل صبري ووكالة الليمون وشارع عبدالمنعم، وأسفرت عن تحرير 7 محاضر متنوعة.