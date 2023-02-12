منخفض بارد وأمطار غزيرة.. لماذا حذرت الأرصاد من طقس اليوم؟

حذرت هيئة الأرصاد الجوية من استمرار الأجواء الباردة على شمال البلاد، مع سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى، قائلة إن باقي الأنحاء سيسود فيها استقرار نسبى، متوقعة أن يشهد اليوم الأحد طقسا باردا في الصباح الباكر، مائلا للبرودة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، فيما يكون معتدلا على شمال الصعيد، ومائلا للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بينما سيكون باردا ليلًا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، شديد البرودة على جنوب البلاد.

وأكدت هيئة الأرصاد الجوية أنه توجد فرص لتكون الثلوج على قمة جبل موسى وسانت كاترين، مشيرة إلى أنه من المتوقع سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة اليوم على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري، مع فرص سقوط أمطار خفيفة على السواحل الشمالية الشرقية.

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية سقوط أمطار غزيرة على عدد من المحافظات، اليوم، بسبب امتداد منخفض جوي متعمق في طبقات الجو العليا، بجانب الكتل الهوائية الشمالية القادمة من البحر المتوسط، مؤكدة أن الرياح تكون معتدلة شمالًا، فيما تكون معتدلة إلى نشطة على وسط وجنوب البلاد، بينما تكون نشطة إلى قوية على مدن البحر الأحمر والخليجين.

درجات الحرارة اليوم الأحد:

القاهرة الكبرى والوجه البحرى: 17 للعظمى 10 للصغرى.

جنوب الوجه البحرى: 17 العظمى 10 الصغرى.

السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى: 16 للعظمى 10 للصغرى.

السواحل الشمالية الشرقية: 16 العظمى 11 الصغرى.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: 21 للعظمى وللصغرى 13.

وتسجل درجات الحرارة في شمال الصعيد: 18 للعظمى 6 للصغرى.

وفى جنوب الصعيد: 22 للعظمى 9 للصغرى.

جدير بالذكر أن حالة الطقس ظلت متصدرة محركات البحث منذ أكثر من أسبوع وحتى الآن؛ نظرا للموجة الباردة التي ضربت مصر منذ أيام وباتت أكثر شدة.