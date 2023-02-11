السبت 11 فبراير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
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سياسي

الرئيس السيسى يؤكد دعم مصر جهود تعزيز التواصل والتعاون البرلمانى العربى

الرئيس عبدالفتاح
الرئيس عبدالفتاح السيسي

استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، وفداً من رؤساء المجالس والبرلمانات العربية ورؤساء الوفود المشاركين في المؤتمر الخامس للبرلمان العربي، بحضور عادل العسومي، رئيس البرلمان العربي، و"تشيف تشارومبيرا"، رئيس برلمان عموم إفريقيا، ومن الجانب المصري الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب.

وفي تصريح للمستشار أحمد فهمي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، ذكر أن الرئيس رحب في مستهل الاجتماع برؤساء البرلمانات العربية، مؤكداً دعم مصر جهود تعزيز التواصل والتعاون البرلماني بين الدول العربية، بما يسهم في تبادل الخبرات ودفع عملية التكامل بين الدول العربية. 

كما ثمّن الرئيس قرار البرلمان العربي بالتركيز خلال الدورة الحالية من المؤتمر على موضوع الأمن الغذائي، الذي تتعاظم أهميته في ظل أزمة الغذاء العالمية التي يمر بها العالم.

من جهتهم؛ أكد الحضور حرص مؤتمر البرلمان العربي على بلورة رؤية برلمانية مشتركة للمساهمة في تعزيز العمل العربي ومواجهة التحديات التي تواجه الأمة العربية. 

كما ثمنوا جهود مصر بقيادة الرئيس ومواقفها المشرفة والمشهود لها في الدفاع عن الأمن القومي العربي، معربين عن تقدير الشعوب العربية للمسار السياسي والتنموي البَنَّاء الذي سارت فيه مصر على مدار السنوات الماضية، الذي مكنها من الصمود أمام التحديات الهائلة التي طالت المنطقة. 

وفي ذلك الإطار، أكد الرئيس أهمية الحفاظ على التكاتف بين الدول العربية، معرباً عن حرص مصر على تعزيز العلاقات العربية المشتركة ودعم جميع الدول العربية في مساعيها لتحقيق الاستقرار والتنمية، ومؤكداً أن استقرار وسلام كل دولة عربية هو استقرار وسلام لمصر.  

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