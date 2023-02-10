«الصحة»: تقديم الخدمات الطبية لمليون و289 ألف مواطن بمستشفى المطرية التعليمى

أعلنت وزارة الصحة والسكان، عن تقديم الخدمة الطبية والعلاجية لمليون و288 ألفًا و949 مواطنًا، من خلال مستشفى المطرية التعليمي، التابع للهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، وذلك خلال الفترة من أول يناير وحتى 30 ديسمبر 2022.

وأشار الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان في بيان، اليوم، إلى تقديم خدمات الفحص الطبي لـ300 ألف و92 مترددًا على العيادات الخارجية، إلى جانب تقديم الخدمات العاجلة لـ148 ألفًا و994 مواطنًا، من خلال قسم الاستقبال والطوارئ، وإجراء 113 ألفًا و965 أشعة ما بين (التشخيصية العادية، المقطعية، الإيكو، دوبلر، رسم القلب، رنين، ماموجرام)، علاوة على 4 آلاف و824 حالة منظار.

وأكد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إجراء أكثر من 8 آلاف و707 عمليات جراحية في مختلف التخصصات الطبية، بينها عمليات جراحية دقيقة وذات مهارة كبيرة، والتي تتضمن منظار القنوات المرارية المرن، واستخراج الحصوات بالبالون والباسكت، للمرضى الذين يعانون من الانسداد الكامل بالقنوات المرارية أو التهاب البنكرياس، فضلًا عن إجراء 1503 عمليات قسطرة قلب، وسحب 600 ألف و177 عينة تحليل، وإجراء 110 آلاف و687 جلسة علاج طبيعي.

- تنظيم الدورات والورش التدريبية للأطباء وأطقم التمريض

بدوره، قال الدكتور محمد فوزي السودة، رئيس الهيئة العامة للمعاهد والمستشفيات التعليمية، إن إدارة المستشفى تحرص على تنظيم الدورات والورش التدريبية للأطباء وأطقم التمريض، في مختلف التخصصات والتي تضمنت (استخدام المنظار الضوئي الحنجري، الجلوكوما، تركيب الأنبوب المزدوج بقسم التخدير، الرعايات والتخصصات المرنة، سونار المفاصل الحركي، تشخيص اختناق العصب الأوسط عند الرسغ بالموجات فوق الصوتية).

من جانبها، أوضحت الدكتورة رغدة سمير، مدير عام مستشفى المطرية التعليمي، أن المستشفى يخدم عددًا كبيرًا من سكان المنطقة والمناطق المجاورة، وتصل طاقته الاستيعابية لـ502 سرير، ويستقبل أعدادًا كبيرة من المرضى المسجلين ضمن المبادرة الرئاسية للقضاء على قوائم الانتظار، مع الالتزام التام بتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية للوقاية من فيروس "كورونا".