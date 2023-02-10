الجمعة 10 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

«صحة النواب» تناقش ملف الزيادة السكانية الأسبوع المقبل

المستشار الدكتور
المستشار الدكتور حنفي جبالي

تعقد لجنة الصحة بمجلس النواب، عدة اجتماعات خلال الأسبوع المقبل، برئاسة النائب أشرف حاتم.

وتناقش اللجنة يوم الأحد المقبل، ملف القضية السكانية، في ضوء رؤية القيادة السياسية ودعمًا لجهود الدولة لإيجاد حلول جذرية لمواجهة مشكلة الزيادة السكانية والحد من تداعياتها.

ويواصل مجلس النواب عقد جلساته العامة يوم الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، حيث يستكمل مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون إنشاء الغرف السياحية وتنظيم اتحاد لها.

ويهدف مشروع القانون إلى تحقيق التوازن والاتساق بين تنظيم وإنشاء وإدارة الغرف السياحية واتحادها وفق أساس ديمقراطي يدعم استقلالها طبقاً لأحكام الدستور، حيث أتى مشروع القانون بعدد من المميزات في سبيل تحقيق فلسفته وأهدافه من إنشاء الغرفة، ثم تشكيل مجلس إدارتها، وتنظيم أمورها المالية، وحل مجلس إدارتها، بالإضافة إلى اختصاصات الجمعيات العمومية فيها، وهو ما يعد تنظيماً جديداً لم يكن موجودا في القانون القائم.

كما يهدف مشروع القانون إلى تنمية وتنشيط السياحة ورفع كفاءتها ومستوى الأداء فيها، ورعاية المصالح المشتركة للنشاط السياحي والقائمين عليه، وتنسيق أعمال الغرف والإشراف على حسن سير أعمالها ومعاونة الحكومة في وضع الخطط والسياسات السياحية للبلاد وتنفيذها. 

أشرف حاتم الحكومة الزيادة السكانية الغرف السياحية القضية السكانية القيادة السياسية المستشار الدكتور حنفي جبالي

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