منها احتفال صندوق التنمية بذكرى الفنانة شادية.. أمسيات فنية وثقافية الليلة

يحشد اليوم الجمعة الموافق 10 فبراير 2023، بالعديد من الأنشطة والأمسيات الفنية والثقافية. حيث يحتفل قطاع صندوق التنمية الثقافية بذكرى الفنانة شادية، في أمسية فنية تعقد في السادسة من مساء اليوم.

فيعرض فيلم “إنت حبيبي” للفنانة شادية، في سينما الهناجر، ومركز طلعت حرب الثقافي بالسيدة نفيسة، وفي نفس التوقيت يعرض الفيلم أيضا في مركز الحرية للإبداع، والتابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية بالإسكندرية.

وفيلم “إنت حبيبي”، من بطولة الفنانة الكبيرة شادية، فريد الأطرش، هند رستم، عبد السلام النابلسي، زينات صدقي، عبد المنعم إبراهيم، ومن إخراج يوسف شاهين. ويعقب عرض الفيلم ندوة نقاشية حوله، يديرها ويقدمها أشرف فايق، المشرف علي النشاذ السينمائي.

ــ فرقة "الحضرة" وحفل للإنشاد الديني بقبة الغوري

وفي الثامنة مساء، يحتضن مركز إبداع قبة الغوري بشارع الأزهر، والتابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، حفل للإنشاد الديني، والذي تحييه فرقة “الحضرة” بقيادة الفنان نور راجح.

حيث تقدم الفرقة حالة روحانية من الابتهالات والأناشيد الصوفية والموشحات والقصائد لكبار المشايخ والمنشدين، منها "هل دعاك الشوق"، "حلفت بسرك الأسمى"، "أحبك حبين"، "أيها المشتاق"، "مدد ياسيدة"، و"أعد لنا ذكر الأحباب".

جدير بالذكر أن فرقة "الحضرة" تضم مجموعة من المنشدين والمبتهلين من مختلف الطرق الصوفية، تهتم بنشر التراث الصوفي، للحفاظ على مكونات التراث الدينى الشعبى المصرى.

ــ إنطلاق العرض المسرحي "قطايف وحلويات" على مسرح مكتبة مصر الجديدة

كما يفتتح الفنان أحمد ماهر، في السادسة مساء اليوم أيضا، العرض المسرحى "قطايف وحلويات"، على مسرح مكتبة مصر الجديدة، تأليف وإخراج ياسين رياض.

"قطايف وحلويات" البطولة لفناني الدفعة التاسعة، نتاج ورشة التمثيل التى يقيمها المخرج ياسين رياض، الذى بدأ العمل في هذا المشروع منذ 9 سنوات مضت، لإيمانه بقيمة الفن وتأثيره على المجتمع كقوة ناعمة، واستطاع جذب عدد كبير من الشباب محبي الفن الهادف إلى هذه الورشة وتقديم عروض شهد له بها عدد كبير من نجوم الفن.

ويختار المخرج لكل دفعة اسم فنان يحظى بتاريخ مشرف في مجال الفن لتكون الدفعة باسمه، وهذه الدفعة سميت باسم الفنان القدير "أحمد ماهر" الذى سيشهد العرض مع كوكبة من الفنانين وعشاق المسرح.

والمسرحية تدور أحداثها في إطار كوميدي اجتماعي، عن البخل والهجرة غير الشرعية من خلال الأب البخيل ويدعي قطايف رمضان، الذي تزوج العديد من النساء، وتركهن بلا مأوي وبلا أي حقوق، حتي تزوج من حلويات زوجته الأخيرة وانجب منها منعم وحسين ومها وسلوى، وتتوالى الأحداث التي تؤكد أن المال مهما كثر لا يكون مصدر السعادة بدون حب واحتواء من الجميع .

ــ ألف ليلة وليلة على مسرح أوبرا دمنهور

وفي الثامنة مساء، يستقبل مسرح أوبرا دمنهور، حفلًا فنيًا تحييه فرقة أوبرا الإسكندرية للموسيقى والغناء العربي بقيادة المايسترو عبد الحميد عبد الغفار.

يتضمن برنامج الحفل باقة متنوعة من أجمل الأعمال الفنية التي قدمتها كوكب الشرق هي: موسيقى الورد جميل - ألف ليلة وليلة - إنت عمرى - موسيقى يا ليلة العيد - أمل حياتى - الحب كده.

يشارك في الحفل : الفنانة مروة حمدى والفنانة حسناء وعازف القانون الأول على الخبيري وعازف الكمان الأول هيثم الكاتب.