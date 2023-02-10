بيتر ميمى لمتسابقة «الدوم»: مستاء من نقلاتك الحادة بين المشاهد

كشفت المتسابقة سيلينا مينا، والمتسابقة حنين سعيد، عن موهبتهم الكبيرة في التمثيل أمام لجنة تحكيم "الدوم" من خلال مشهد تمثيلي صغير ليفرغوا فيه طاقتهم الفنية.

وأخذت لجنة تحكيم "الدوم" عن فئة التمثيل والمتمثلة في الفنانة يسرا، والمخرجة الكبيرة كاملة أبو ذكري، والمخرج بيتر ميمي، بعض الملاحظات على أداء المتسابقتين، حيث عبر المخرج الكبير عن استيائه من النقلات الحادة التي قامت بها المتسابقة سيلينا مينا، بينما وصف الأخرى بالأكثر سلاسة.

"الدوم"

يذكر أن برنامج "الدوم" كان قد شهد إقبالًا شديدًا من حيث عدد المتقدمين، ليصل إلى أكثر من 25 ألف متقدم من جميع المحافظات، وخاصة بعد نجاح الموسم الأول منه والذي يعد بمثابة بوابة لاكتشاف المواهب، حيث نجح في إلقاء الضوء على مواهب مصرية حقيقية تمكنت من تخطو خطوات متقدمة في مجالاتها المختلفة.

برنامج "الدوم" من إنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وشركة ميديا هب، في مبادرة لاكتشاف الموهبين من أبناء مصر وتوجيه هذه المواهب نحو المسار الصحيح.