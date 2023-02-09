الخميس 09 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

مصطفى شوقي يطرح أحدث أعماله الغنائية «جيبي بيوجعني» (فيديو)

مصطفى شوقي
مصطفى شوقي

طرح المطرب مصطفى شوقي، أحدث أعماله الغنائية منذ قليل عبر قناته الرسمية على يوتيوب بعنوان “جيبي بيوجعني” والتي حققت نسب مشاهدات فور طرحها.

ويتعاون مصطفى شوقي في أغنيته الجديدة "جيبي بيوجعني" مع الملحن بلال سرور والأغنية من إنتاج نصر محروس.

 

جدير بالذكر أن مصطفى شوقي شارك مؤخرا في مسلسل “الضاحك الباكي” من خلال تقديم شخصية سيد درويش، وكان المسلسل يضم عدد كبير من نجوم الفن من بينهم:عمرو عبد الجليل في دور نجيب الريحاني، وفردوس عبدالحميد والدة نجب الريحاني، رزان مغربى فى دور بديعة مصابني، وهاجر الشرنوبى وعدد آخر من الفنانين.

وسبق وحقق مصطفى شوقي شهرة كبيرة، وذلك من خلال أغنيته الشهيرة ملطشة القلوب، والتي حققت نجاحات كبيرة ومشاهدات عالية عبر جميع منصات الاستماع ومواقع التواصل الاجتماعي.

أحدث أعماله الغنائية بما بني الملحن بلال سرور المطرب مصطفى شوقي هاجر الشرنوبي مصطفى شوقي مسلسل “الضاحك الباكي”

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