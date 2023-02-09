مجلس النواب يواجه وزير الرياضة بأكثر من 130 أداة رقابية الأسبوع المقبل

يواجه مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، يوم الثلاثاء المقبل، وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، بأكثر من 130 أداة رقابية .

ويواجه المجلس، وزير الشباب والرياضة، بطلبات إحاطة وأسئلة وطلبا مناقشة عامة عن إنشاء وتطوير مراكز وبيوت الشباب والأندية والملاعب والاستادات، كما يناقش المجلس طلبات مناقشة عامة عن سياسة الحكومة بشأن دعم ريادة الأعمال للشباب في مراكز الشباب، وكذلك حول سياسة الحكومة بشأن النهوض بمراكز الشباب وتعظيم دورها.

وكذلك يناقش المجلس طلب إحاطة وسؤال عن عدم تثبيت العاملين بوزارة الشباب والرياضة، وعدم استغلال مركز التكوين المهني بالأميرية، وكذلك حول بعض المخالفات الواقعة على النادي المخصص من قبل مديرية الشباب والرياضة بمحافظة المنيا، وكذلك طلبات إحاطة حول عدم منح عضوية مجانية بالأندية ومراكز الشباب للطلاب المتفوقين، وطلب أخر حول ضبط منظومة اختبارات الناشئين بالأندية، وطلب إحاطة حول خطة الوزارة لعمل رحلات شبابية للمحميات الطبيعية، وطلب إحاطة حول ضرورة الاهتمام بالصحة النفسية للشباب، وطلب إحاطة حول معايير اختيار مديري مديريات الشباب بالمحافظات، وطلب إحاطة حول غلق الجمعيات العمومية للأندية على أشخاص بعينهم دون الأخرين.

كما يناقش المجلس في جلسته، أسئلة مقدمة من النواب عن خطة دعم المواهب الرياضية، وكذلك أهداف الاستراتيجية الوطنية للشباب، و الوضع المالي لشركة المدن للخدمات الرياضية والشبابية المملوكة لوزارة الشباب والرياضة، وكذلك حول خطة عمل مسابقات بمراكز الشباب والأندية، وأيضًا سؤال عن نتائج المشروع القومى لاكتشاف المواهب فى كرة القدم.