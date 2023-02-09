غلق 30 منشأة وضبط 1596 حالة إشغال فى حملات خلال أسبوع بالإسكندرية

كلف اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، بضرورة استمرار حملات تطبيق الإجراءات الاحترازية والتصدي لأي مخالفات، وغلق وتشميع المقاهي والمطاعم المخالفة وغير الملتزمة بالإجراءات الاحترازية، للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين، وتوقيع الغرامات الفورية على المخالفين.

ونفذت أحياء شرق والجمرك والمنتزه أول، بالتنسيق مع جميع الأجهزة التنفيذية، حملات مكبرة لتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية.

وأسفرت هذه الحملات عن غلق عدد 30 منشأة، والتحفظ على 1596 حالة إشغال متنوع، بالإضافة إلى تحرير 1339 محضرا متنوعا، ما بين بيئة وصحة وطب بيطري وقوى عاملة وتموين وتفتيش صيدلي وإشغال طريق ورخص محلات، وتحرير 50 إنذارا، وفرض غرامات فورية تقدر بـ183 ألف جنيه على المحلات غير الملتزمة بالإجراءات الاحترازية، وذلك خلال أسبوع.

وأكد محافظ الإسكندرية أن المحافظة مستمرة فى تنفيذ حملات الإجراءات الاحترازية على مستوى الأحياء، والتي يتابع تنفيذها نواب المحافظ، واللواء خالد جمعة السكرتير العام بالمحافظة، والمهندسة جيهان مسعود السكرتير العام المساعد بالمحافظة، ورؤساء الأحياء والجهات المعنية.

وكان محافظ الإسكندرية قد وجّه باستمرار حملات التصدى للتكاتك، ومنع سيرها بالشوارع الرئيسية، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

وشن حى المنتزه ثان، برئاسة الدكتورة رباب مدني، حملة مكبرة لإعادة الانضباط ومنع سير التكاتك بالشوارع والمناطق الرئيسية، شملت شوارع الجبل، جمال عبدالناصر، ميدان المندرة، العصافرة، محمود جمعة أحمد تيسير، الرحاب، تقاطع شارع 16، 25، الملازم بسيوني، أسفل كوبري 45، ملك حفني بحري، النبوي المهندس، محمد صلاح حرب، البستان ومتفرعاته، موريتانيا، ش صديقات الكتاب المقدس، وأسفرت الحملة عن ضبط عدد 24 توك توك.

وأكد محافظ الإسكندرية على رؤساء الأحياء بضرورة متابعة حالة الشارع السكندرى بشكل دائم ومستمر، والتواجد في الشوارع بين المواطنين للاستماع إلى شكواهم والاستجابة لمطالبهم.