ضبط 90 مخالفة في الأسواق والمحلات خلال حملة تموينية بالإسماعيلية

قامت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسماعيلية، بالتعاون مع مباحث التموين بالمحافظة، بتنفيذ حملة لضبط ومراقبة الأسواق والمحال التجارية، ويأتي ذلك استمرارًا للحملات التموينية التي تقوم بها مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسماعيلية لضبط الأسواق ومراقبة الأسعار، لرفع المعاناة عن المواطنين في ظل آثار الأزمة الاقتصادية العالمية وارتفاع الأسعار.

وتنفيذًا لتوجيهات اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، بضرورة مراقبة الأسواق والمحال التجارية والمخابز، لضبط الأسعار ومنع الاحتكار والتصدي لكافة أشكال الغش التجاري وضمان تقديم منتجات آمنة للمواطنين

وقد أسفرت الحملة عن تحرير عدد 90 محضرًا، منها 53 محضرًا في مجال الأسواق والمحال التجارية، و 37 محضرًا في مجال الرقابة على المخابز التجارية، كما أسفرت الحملة عن ضبط مخبزين بلدي لتصرفهم في 11 شيكارة دقيق بلدي مدعم.

وخلال الحملة تم ضبط أحد تجار التموين، لتصرفهم في كمية تقدر بـ 750 كيلو سكر و 280 زجاجة زيت، كما تم ضبط أحد المحال وبه كمية تقدر 118 زجاجة كانز منتهية الصلاحية.

ووجَّه "بشارة" رؤساء المراكز والمدن وبالتنسيق مع مديرية التموين، بضرورة استمرار الحملات التموينية للرقابة على الأسواق والمحال التجارية والمخابز بكافة أرجاء المحافظة.