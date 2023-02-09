ضبط 30 طن خل مجهولة المصدر في الدقهلية

شنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية حملات مكبرة بجميع قطاعاتها التموينية فى المحافظات وتمكنت من ضبط 1597 قضية تموينية متنوعة من بينهم قضايا حجب سلع غذائية، وبيع بأزيد من السعر والاستيلاء على السلع المدعومة.

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات ، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية

ونجح رجال المباحث فى ضبط مالك مصنع لتعبئة خل الطعام بدون ترخيص بمحافظة الدقهلية وبحوزته كمية قدرها 27 طن خل طعام منتج نهائي، معبأة داخل عبوات بدون مستندات مغشوشة ومقلدة لعلامات تجارية (3 أطنان "خل طعام") معبأة داخل تنكات بدون بيانات مجهولة المصدر وتشكل خطراً على الصحة العامة، 3500 عبوة "كرتون- زجاجات فارغة" مستلزمات تعبئة تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة.