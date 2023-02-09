«شباب النواب»: توصيات جديدة في اجتماع «الأعلى للإعلام» ضمن تعديلات قانون الرياضة

شارك الدكتور محمود حسين، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، في اجتماع المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام لبحث التجاوزات في الإعلام الرياضي، والقنوات والبرامج الرياضية، واتخاذ قرارات عاجلة، لضبط الإعلام الرياضي وفقًا للقانون.

وكشف الدكتور محمود حسين، في تصريحات للمحررين البرلمانين تأكيده خلال الاجتماع على حرص اللجنة على نبذ التعصب والتجاوزات الإعلامية ووضعت تلك القضية على رأس أولوياتها وتم دعوة أكثر من ٣٠ من كبار الإعلاميين والنقاد الرياضيين لمناقشة مواد الإعلام بقانون الرياضة وكانت مشكلة الإعلام الرياضي حاضرة بقوة في المناقشاتً.

وأشار إلى أن اجتماع اللجنة مع الإعلاميين والنقاد، أسفر عن صدور عدة توصيات سيتم العمل على تضمينها ضمن تعديلات قانون الرياضة التي تجري حاليًا، كان أهمها التأكيد على مساهمة الإعلام الرياضي في تصدير صورة ذهنية إيجابية عن مصر لجذب أكبر عدد من المستثمرين في المجال الرياضي.

كما تضمنت التوصيات ضرورة النص على وضع معايير للعاملين في مجال الإعلام الرياضي وكذلك للضيوف التي تستضيفهم البرامج الرياضية وكذلك العمل على حماية المجتمع المصري مما يحدث على الشاشات والفضائيات الرياضي وتفعيل العقوبات الواردة بقانون الرياضة ضد كل من يتجاوز أو يسئ في البرامج الرياضية.

وأوضح أن لجنة الشباب حريصة كل الحرص على إزالة العوائق التي تقف أمام تطوير علاقات أعضاء المنظومة الرياضية وطالبنا مرارًا الجميع بالابتعاد عن التعصب الرياضي وتركيز الجماهير فى تشجيع ومؤازرة فرقهم دون مزايدة على الفرق الأخرى.

واتفق رئيس لجنة الشباب مع توصيات المجلس الاعلي للاعلام على ضرورة العمل معاً والتصدي بقوة لكل التجاوزات واتخاذ إجراءات مشددة ضد مرتكبيها والحفاظ على هيبة الدولة والمؤسسات الرياضية وتفعيل القوانين بمنتهى الشدة والحزم أيًا كان مرتكبيها.

واختتم تصريحاته بأن جميع المشاركين في الاجتماع اكدوا أن الهدف من تلك المبادرة هو تنقية الأجواء الرياضية من الكراهية، ونشر روح التسامح والبعد عن التعصب، وحماية حقوق الجمهور في إعلام نظيف وممارسات عادلة تقف على مسافة واحدة من الجميع.