أشرف صبحي يشهد ختام برنامج إعداد القائد العربى

شهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، عبر تقنية الاتصال المرئي، ختام فعاليات برنامج إعداد القائد العربي، ضمن فعاليات عام الشباب العربي الذي أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسي، والذي ينظمه معهد إعداد القادة بالتعاون مع اتحاد الجامعات العربية، تحت رعاية وزارتي الشباب والرياضة والتعليم العالي، خلال الفترة من (3-8) فبراير الجاري، بحضور أكثر من ٢٥٠ طالباً وطالبة من جامعات مصر المختلفة، وبحضور عدد من الطلاب يمثلون ١٦ دولة عربية، بالمدينة الشبابية بالأقصر.

وخلال كلمته، أشاد الدكتور أشرف صبحي بالتعاون المستمر بين وزارة الشباب والرياضة ووزارة التعليم العالي، والفعاليات الكبرى المقامة بالتعاون مع معهد إعداد القادة بحلوان، موجهاً الشكر والتقدير للأستاذ الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي على التعاون المثمر والبناء لخدمة للشباب المصري والعربي، كما أشاد بالبرنامج، والذي يهدف إلى تعزيز مكانة الشباب والعمل على تنمية قدراتهم الإبداعية في مختلف المجالات، وتفعيل دور الشباب في كافة أرجاء الوطن العربي، والاهتمام بالتعاون العربي المشترك وتبادل الخبرات بين الدول العربية لإعداد جيل من الشباب العربي قادر على تحمل المسؤولية.

أشار "صبحي" إلى أن وزارة الشباب والرياضة عكفت على إعداد أجندة ضمت العديد من الفعاليات المقرر تنفيذها خلال عام الشباب العربي 2023، والذي أطلقه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال لقائه بوزراء الشباب والرياضة العرب على هامش انعقاد اجتماعات الدورة 45 لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب بالقاهرة.

أوضح الدكتور أشرف صبحي أن رؤية وزارة الشباب والرياضة خلال عام الشباب العربي هي المساهمة في ريادة مسارات التنمية في الوطن العربي وبناء مستقبل عربي مستدام، بهدف تمكين الشباب العربي وإعداد جيل من القيادات العربية الشابة قادرة على بناء مستقبل أفضل للوطن العربي يحقق رؤيتهم واستراتيجيتهم، والاستماع إلى آراء الشباب العربي واحتياجاته والبناء على أولوياته، بجانب إعداد قيادات عربية شابة واعدة، وإتاحة دراسات واستطلاعات تختص بالشباب العربي لتساعد صناع القرار على خلق سياسات تتناسب مع احتياجاته، فضلاً عن تنظيم ملتقيات وفعاليات للشباب العربي وحلقات شبابية على مدار العام لتبادل الأفكار ونقل الخبرات والثقافة والهوية العربية ووضع أجندة مشتركة.

وتضمن البرنامج عدة جلسات منها "دور الشباب في ترقية الأمة، دور طلاب الجامعات العربية في مواجهة التطرف الدولي، مصر المكان والمكانة، رؤية وزارة الشباب – مصر 2023، والأمن القومي المصري وارتباطه بالأمن القومي العربي"، بجانب عقد ورشة عمل لنموذج محاكاة مجلس اتحاد الجامعات العربية مع عرض النموذج، فضلاً عن البرنامج السياحي للمشاركين لزيارة أهم المعالم الأثرية بالأقصر.

حضر الحفل الختامي الدكتور كريم همام مدير معهد إعداد القادة، الدكتور عمرو عزت سلامة أمين عام اتحاد الجامعات العربية، الدكتور خميسي حميدي الأمين العام المساعد لاتحاد الجامعات العربية، الدكتور فواز الزغول مدير المجلس العربي للتدريب والإبداع الطلابي، جهاد خراز مساعد مدير المجلس العربي للتدريب والإبداع الطلابي، لينا البيطار مدير الإدارة العامة لاتحاد الجامعات العربية، دينا أبو رزق منسق أنشطة اتحاد الجامعات العربية، وبحضور فريق الموسيقى والكورال من كلية التربية الموسيقية جامعة حلوان.

كما حضر عبر تقنية الاتصال المرئي كل من نجوى صلاح رئيس الإدارة المركزية لتنمية الشباب، الدكتور عبد الله الباطش مساعد الوزير للسياسات والتنمية الشبابية.

برنامج إعداد القائد العربى

برنامج إعداد القائد العربى

برنامج إعداد القائد العربى