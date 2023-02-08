الأربعاء 08 فبراير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

طرح الإعلان التشويقي لمسلسل «الأصلي».. وعرضه الأحد

بوستر العمل
بوستر العمل

تبدأ مجموعة قنوات «dmc» ومنصة «watch it»، عرض أولى حلقات المسلسل العربي الجديد «الأصلي»، والذي تنتجه شركة «اروما ستوديوز» - تامر مرتضى، والتي طرحت الإعلان التشويقي للعمل عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي وعبر مجموعة قنوات «dmc» ومنصة «watch it».

المسلسل من تأليف أمين جمال، ويخرجه أحمد حسن، وبطولة كل من ريهام عبدالغفور، منال سلامة، حمزة العيلي، فتوح أحمد، أحمد كشك، إيناس كامل، شاهيستا، أحمد جمال، وعدد كبير من النجوم.

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid02ESXevnrww1Wwpv5jEc44zqTXGHTSFa4UUwM5CYQ9CzhxEjKKcaDXzFnH4fSG7DYAl&id=1383426639&mibextid=Nif5oz

watch it الإعلان التشويقي صة watch it شركة أروما ستوديوز ريهام عبد الغفور منصة watch it ومنصة watch it

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وائل لطفي

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