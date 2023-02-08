طرح الإعلان التشويقي لمسلسل «الأصلي».. وعرضه الأحد

تبدأ مجموعة قنوات «dmc» ومنصة «watch it»، عرض أولى حلقات المسلسل العربي الجديد «الأصلي»، والذي تنتجه شركة «اروما ستوديوز» - تامر مرتضى، والتي طرحت الإعلان التشويقي للعمل عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي وعبر مجموعة قنوات «dmc» ومنصة «watch it».

المسلسل من تأليف أمين جمال، ويخرجه أحمد حسن، وبطولة كل من ريهام عبدالغفور، منال سلامة، حمزة العيلي، فتوح أحمد، أحمد كشك، إيناس كامل، شاهيستا، أحمد جمال، وعدد كبير من النجوم.

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