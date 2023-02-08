الأردن: طائرات المساعدات تصل سوريا وتركيا اليوم

قال رئيس الوزراء الأردني، بشر الخصاونة، إنه تنفيذًا لتوجيهات عاهل الأردن الملك عبدالله الثاني، بتقديم المساعدات الإنسانية إلى المتضررين جرَّاء الزلزال الأخير في سوريا وتركيا، ستبدأ اليوم الطائرات الأردنية التي تحمل المساعدات بالوصول إلى البلدين للمساهمة في التخفيف من وطأة هذه الكارثة.

كما أكد رئيس الوزراء الأردني، خلال جلسة مجلس النوَّاب اليوم، أنّ قوافل بريَّة أردنيَّة محمَّلة بأدوية ومستلزمات طبيَّة وعلاجيَّة ستنطلق غداً إلى سوريا وتركيا للمساعدة والمساهمة في التَّخفيف من وطأة هذه الكارثة الإنسانيَّة قدر المستطاع، حسبما ذكرت الوكالة الرسمية الأردنية.

وأضاف الخصاونة: "نترحَّم على ضحايا الزلزال في سوريا وتركيا ونسأل الله أن يمُنَّ بالشِّفاء العاجل على الجرحى والمصابين، مُعربًا عن أمله بأن تُكلَّل جهود البحث عن ناجين بالنَّجاح".

وأعرب عن شكره وتقديره لوقفة القطاع الخاص الأردني والأهلي في تقديم المساعدات وتبرُّعه بكميَّات كبيرة من الأدوية والمستلزمات الطبيَّة للمساهمة في التعامل مع آثار الزِّلزال ضمن القوافل التي تُسيِّرها الهيئة الخيريَّة الهاشميَّة للإغاثة بأمر من الملك عبدالله الثَّاني.

وحول جهود الحكومة في تتبُّع أوضاع الأردنيين المتواجدين ضمن نطاق المنطقة الزِّلزاليَّة، أكَّد الخصاونة أنَّ وزارة الخارجيَّة وشؤون المغتربين تقوم بكلِّ ما هو مستطاع لتتبُّع أوضاعهم، حيث قامت بفتح غُرف عمليَّات تعمل على مدار الساعة.