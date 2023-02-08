الأربعاء 08 فبراير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الأردن: طائرات المساعدات تصل سوريا وتركيا اليوم

رئيس الوزراء الاردني
رئيس الوزراء الاردني بشر الخصاونة

قال رئيس الوزراء الأردني، بشر الخصاونة، إنه تنفيذًا لتوجيهات عاهل الأردن الملك عبدالله الثاني، بتقديم المساعدات الإنسانية إلى المتضررين جرَّاء الزلزال الأخير في سوريا وتركيا، ستبدأ اليوم الطائرات الأردنية التي تحمل المساعدات بالوصول إلى البلدين للمساهمة في التخفيف من وطأة هذه الكارثة.

كما أكد رئيس الوزراء الأردني، خلال جلسة مجلس النوَّاب اليوم، أنّ قوافل بريَّة أردنيَّة محمَّلة بأدوية ومستلزمات طبيَّة وعلاجيَّة ستنطلق غداً إلى سوريا وتركيا للمساعدة والمساهمة في التَّخفيف من وطأة هذه الكارثة الإنسانيَّة قدر المستطاع، حسبما ذكرت الوكالة الرسمية الأردنية.

وأضاف الخصاونة: "نترحَّم على ضحايا الزلزال في سوريا وتركيا ونسأل الله أن يمُنَّ بالشِّفاء العاجل على الجرحى والمصابين، مُعربًا عن أمله بأن تُكلَّل جهود البحث عن ناجين بالنَّجاح".

وأعرب عن شكره وتقديره لوقفة القطاع الخاص الأردني والأهلي في تقديم المساعدات وتبرُّعه بكميَّات كبيرة من الأدوية والمستلزمات الطبيَّة للمساهمة في التعامل مع آثار الزِّلزال ضمن القوافل التي تُسيِّرها الهيئة الخيريَّة الهاشميَّة للإغاثة بأمر من الملك عبدالله الثَّاني.

وحول جهود الحكومة في تتبُّع أوضاع الأردنيين المتواجدين ضمن نطاق المنطقة الزِّلزاليَّة، أكَّد الخصاونة أنَّ وزارة الخارجيَّة وشؤون المغتربين تقوم بكلِّ ما هو مستطاع لتتبُّع أوضاعهم، حيث قامت بفتح غُرف عمليَّات تعمل على مدار الساعة. 

عبدالله الث اني المساعدات الإنساني ة الأردن الز لزال في سوريا تركيا الط ائرات الأردني ة الكارثة الإنساني ة

رئيس التحرير

وائل لطفي

مشروع النشر فى قصور الثقافة

الأكثر قراءة

ظهرت.. رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2023 بالاسم فقط جميع محافظات مصر

رابط تسجيل قراءة عداد الغاز المنزلي لشركة بتروتريد 2023 وبالخطوات التفصيلية

ارتفاع حصيلة قتلى الزلزال فى تركيا وسوريا إلى 11200

رفع جلسة دعوى مرتضى منصور ضد اتحاد الكرة للقرار

«العفو الرئاسى» تُعلن إخلاء سبيل جميع المقبوض عليهم من جزيرة الوراق

اسعار الحديد خلال تعاملات اليوم الاربعاء بالسوق المحلي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الرحيم طايع

مجدى الطيب.. رحيل مجد وطيبة!

مدحت بشاى

فى وداع الطيب «مجدى الطيب»

ماجد حبته

أن يزورنا رئيس كرواتيا

أحمد غنام

كيف تعرف الفاشل؟ الفنان "ت.ك" نموذجًا

محمد رفعت

أهمية الاتجاه شرقًا!

جلال حمام

بالونات التجسس.. تاريخ يبدأ من الثورة الفرنسية

القس. رفعت فكرى

اليوم العالمى للأخوة الإنسانية

جمال رشدي

السياحة الدينية وكنيسة شهداء الوطن والأيمان بالعور ‏

صور

الأطفال يزينون معرض القاهرة للكتاب 2023

مسرح العرائس في ختام فعاليات معرض الكتاب

ختام فعاليات معرض الكتاب 2023

محطة تل أبيب

المزيد

شعر به سكان الأراضي المحتلة.. زلزال يضرب فلسطين بقوة 4.4 ريختر

شكرى: ضرورة وقف إسرائيل الاجراءات الأحادية لعدم زيادة الاحتقان لدى الفلسطينيين

رئيس وزراء فلسطين: إجراءات الاحتلال لن تثنى الشعب عن المطالبة بحقوقه