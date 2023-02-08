غدًا.. معرض للفنان التشكيلى جلال جمعة بمناسبة الذكرى السبعين لـ«أتيليه القاهرة»

أقيم معرض خاص للفنان التشكيلي جلال جمعة بمناسبة الاحتفال بالذكرى السبعين لأتيليه القاهرة، بمقر الأتيليه "جماعة الفنانين والكتاب"، بوسط البلد، بحضور كوكبة من الفنانين التشكيليين والكتاب والنقاد.

وقال نائب رئيس الأتيليه عبدالناصر الدشناوي اليوم الثلاثاء- إن "المعرض يقام على هامش سبعينية إنشاء أتيليه القاهرة في مارس 1954م بعنوان (ورشة النحت بالسلك)".

ويعتبر الفنان جلال جمعة رائد فن التشكيل بالسلك "الواير" في مصر والعالم العربي، وقدم أشكالًا فنية مدهشة لطيور وحيوانات وأشكال أخرى وبورتريهات لشخصيات عامة مثل الرئيس المصري الراحل جمال عبدالناصر والفنان نجيب الريحاني والمهاتما غاندى من كل أشكال القطع النحتية الجديدة.. وقد نالت هذه الأعمال إعجاب جمهوره؛ حيث استطاع عبر تلك الخامات البسيطة تقديم أشكال فنية قيمة مدهشة لطيور وحيوانات.

وحصل جمعة على بكالوريوس كلية الفنون التطبيقية قسم الأثاث والتصميم الداخلي شعبة ديكور- جامعة حلوان، وقام بدراسة الفن التشكيلي في إيطاليا، وعضو نقابة مصممي الفنون التطبيقية، وعضو الجمعية الأهلية للفنون التشكيلية، وعضو جمعية صحبة فن، وله عشرات المعارض منها معرض بجاليرى "آرت كورنر" بالزمالك، ومعرض روحانيات رمضانية بمركز كرمة بن هانئ الثقافي بمتحف أحمد شوقي، ومعرض المحروسة بقاعتي إيزيس - نهضة مصر، بمركز محمود مختار الثقافي، ومتحف محمود مختار ومعرض بجاليرى دروب بجاردن سيتي، والمعرض العام للفنون التشكيلية الدورة 39.

أتيليه القاهرة، هو عبارة عن جمعية خاضعة لقانون الجمعيات الأهلية التابع لوزارة التضامن، ويديره مجلس إدارة منتخب منذ نشأته في مارس 1953، ففى في بدايات الثورة أنشأ الفنان محمد ناجي في مارس 1953 صرحًا ثقافيًا كبيرًا.. أتيليه القاهرة، صار بمرور الوقت أحد الصروح التاريخية الشاهدة على عصر التنوير والفنون، ومنارة ثقافية تضيء في سماء العاصمة، وكثيرًا ما احتضن بين جناباته الفعاليات الثقافية والفنية التي أسهمت في إخراج أجيال من المبدعين في شتى مجالات الفنون، هو الآن أصبح مغلقًا بقرار وزاري، من أجل تسليمه للوريث اليهودي.

ترأس أتيليه القاهرة عدد من الفنانين الذين حصلوا على جوائز تقدير، ومنهم الفنان أحمد طوغان الحاصل على جائزة النيل، والفنان الراحل عبدالهادي الوشاحي الحاصل على جائزة الدولة التقديرية، والناقد عز الدين نجيب الحاصل على جائزة الدولة التقديرية، والدكتور محمد حافظ دياب الحاصل على جائزة الدولة في العلوم الاجتماعية، والدكتور محمود إسماعيل الحاصل على جائزة الدولة في العلوم الاجتماعية.

وضم الأتيليه في عضويته، والذي يتجاوز عدد أعضائه نحو 3 آلاف عضو، العديد من المثقفين والأدباء، منهم أمل دنقل، ويوسف إدريس، وحامد ندا، وأحمد عبدالمعطي حجازي، وعبدالرحمن الأبنودي، وغيرهم كثير من الشعراء والفنانين والمثقفين.