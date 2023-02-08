الأربعاء 08 فبراير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

تقتل طفلة بوضعها في جردل مياه لـ«غيرتها من سلفتها» في الشرقية

جثة طفة
جثة طفة

تخلصت سيدة من طفلة باستدراجها ووضعها في جردل مياه حتى لفظت أنفاسها وتوفت؛ انتقامًا من شقيقتها الكبرى وغيرتها منها في منطقة مركز مشتول السوق، بمحافظة الشرقية.

ضبط المتهمة

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، من كشف غموض مقتل الطفلة سجود، 4 سنوات، والتخلص من جثتها أعلى غرفة تفتيش بمنزل مجاور لمنزلها بنطاق مركز مشتول السوق.

وتبين التحريات أن المتهمة «انتصار. س»، 23 عامًا، ربة منزل، استدرجت الطفلة «سجود» بعيدا عن أعين الناظرين ووضعتها داخل جردل مياه لتلفظ أنفاسها الأخيرة، والتخلص من جثتها بإلقائها أعلى غرفة تفتيش بمنزل مجاور لتضليل العدالة بأن الطفلة لقيت مصرعها غرقا.

تم القبض على المتهمة وتبين قيامها بارتكاب الواقعة بسبب الغيرة من سلفتها الشقيقة الكبرى للطفلة المجنى عليها، تم إحالة المتهمة للنيابة العامة.

تفاصيل البلاغ

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطارًا من مأمور مركز شرطة مشتول السوق يفيد بورود إشارة مستشفى مشتول السوق، بوصول «سجود. ح»، 4 سنوات، جثة هامدة.

وتم التحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى، تحت تصرف النيابة العامة لوجود شبهة جنائية، وتبين من التحريات الأولية العثور على الطفلة مقتولة بمنزل مجاور لمنزلها.

 تم تحرير محضر بالواقعة وبالعرض على النيابة العامة أمرت بانتداب الطب الشرعي لمعاينة الجثة لبيان سبب الوفاة وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.

- تفاصيل البلاغ - ضبط المتهمة جردل مياه مشتول السوق

رئيس التحرير

وائل لطفي

مشروع النشر فى قصور الثقافة

الأكثر قراءة

ظهرت.. رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2023 بالاسم فقط جميع محافظات مصر

رابط تسجيل قراءة عداد الغاز المنزلي لشركة بتروتريد 2023 وبالخطوات التفصيلية

وزير الزراعة يوجه بالتنفيذ الفورى لتوجيهات الرئيس السيسى فى تنمية سيناء

شرم الشيخ تستعد لاستضافة الاجتماعات السنوية لبنك التنمية الإفريقى

«شباب الأعمال» تطالب باستمرار دعم المدارس التكنولوجية بمساندة القطاع الخاص

ظهرت.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الدقهلية 2023 برقم الجلوس

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

أن يزورنا رئيس كرواتيا

أحمد غنام

كيف تعرف الفاشل؟ الفنان "ت.ك" نموذجًا

محمد رفعت

أهمية الاتجاه شرقًا!

جلال حمام

بالونات التجسس.. تاريخ يبدأ من الثورة الفرنسية

القس. رفعت فكرى

اليوم العالمى للأخوة الإنسانية

جمال رشدي

السياحة الدينية وكنيسة شهداء الوطن والأيمان بالعور ‏

منى رجب

عيد الحب فى وجود المنصات ومواقع التواصل الاجتماعى

ماجد حبته

رسائل الرئيس للصحفيين العرب

صور

الأطفال يزينون معرض القاهرة للكتاب 2023

مسرح العرائس في ختام فعاليات معرض الكتاب

ختام فعاليات معرض الكتاب 2023

محطة تل أبيب

المزيد

شعر به سكان الأراضي المحتلة.. زلزال يضرب فلسطين بقوة 4.4 ريختر

شكرى: ضرورة وقف إسرائيل الاجراءات الأحادية لعدم زيادة الاحتقان لدى الفلسطينيين

رئيس وزراء فلسطين: إجراءات الاحتلال لن تثنى الشعب عن المطالبة بحقوقه