تقتل طفلة بوضعها في جردل مياه لـ«غيرتها من سلفتها» في الشرقية

تخلصت سيدة من طفلة باستدراجها ووضعها في جردل مياه حتى لفظت أنفاسها وتوفت؛ انتقامًا من شقيقتها الكبرى وغيرتها منها في منطقة مركز مشتول السوق، بمحافظة الشرقية.

ضبط المتهمة

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، من كشف غموض مقتل الطفلة سجود، 4 سنوات، والتخلص من جثتها أعلى غرفة تفتيش بمنزل مجاور لمنزلها بنطاق مركز مشتول السوق.

وتبين التحريات أن المتهمة «انتصار. س»، 23 عامًا، ربة منزل، استدرجت الطفلة «سجود» بعيدا عن أعين الناظرين ووضعتها داخل جردل مياه لتلفظ أنفاسها الأخيرة، والتخلص من جثتها بإلقائها أعلى غرفة تفتيش بمنزل مجاور لتضليل العدالة بأن الطفلة لقيت مصرعها غرقا.

تم القبض على المتهمة وتبين قيامها بارتكاب الواقعة بسبب الغيرة من سلفتها الشقيقة الكبرى للطفلة المجنى عليها، تم إحالة المتهمة للنيابة العامة.

تفاصيل البلاغ

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطارًا من مأمور مركز شرطة مشتول السوق يفيد بورود إشارة مستشفى مشتول السوق، بوصول «سجود. ح»، 4 سنوات، جثة هامدة.

وتم التحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى، تحت تصرف النيابة العامة لوجود شبهة جنائية، وتبين من التحريات الأولية العثور على الطفلة مقتولة بمنزل مجاور لمنزلها.

تم تحرير محضر بالواقعة وبالعرض على النيابة العامة أمرت بانتداب الطب الشرعي لمعاينة الجثة لبيان سبب الوفاة وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.