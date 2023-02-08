الأربعاء 08 فبراير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

فرنسا تختبر سفينة دعم عسكرى جديدة طورتها لجيشها

سفينة عسكرية فرنسية
سفينة عسكرية فرنسية

أعلن موقع Naval News أن فرنسا بدأت باختبار سفينة إمداد عسكري جديدة طورتها لصالح سلاح البحرية في جيشها.


وجاء في منشور على الموقع "أعلنت Naval Group عن بدء اختبارات القبول على سفينة جاك شوفالييه الجديدة للنقل والإمداد العسكري التي طوّرت لصالح سلاح البحرية الفرنسي".

 

وحول الموضوع قال رئيس وكالة المشتريات الدفاعية الفرنسية إيمانويل تشيفا: "خلال المرحلة الحالية من الاختبارات على السفينة الجديدة سيتم التحقق من عمل منظومات الطاقة وأنظمة الملاحة الموجودة فيها".

 

وأضاف "حتى يونيو القادم ستخضع السفينة لعدة مراحل من الاختبارات، وخلالها سيتم التحقق من منظومات الدفاع الموجودة على متنها، ومعدات التزوّد بالوقود، ومن المخطط أن تسلّم السفينة للجيش الفرنسي صيف العام الجاري".


ويبلغ طول السفينة المذكورة 194 مترا، وعرضها 27.6 م، ومقدار إزاحتها للمياه يعادل 31 ألف طن، ويمكنها الحركة بسرعة 19.8 عقدة بحرية، ونقل طاقم مكون من 130 شخصا، وقطع 7000 ميل بحري في كل مهمة.

 

وتتسلح "جاك شوفالييه" بمدافع RAPIDFire من عيار 40 ملم، تم تطويرها من قبل شركتي Thales و Nexter، كما يمكن الاعتماد عليها لنقل الوقود للسفن والطائرات والمعدات العسكرية، ونقل المياه والمؤن، ويمكنها المساهمة بنقل المعدات لإصلاح السفن.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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