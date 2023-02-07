دراسة نقدية لـ«خطة كيوبيد» بمسرح السلام.. الخميس

يقيم المركز القومى للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية؛ دراسة نقدية تتناول العرض المسرحي «خطة كيوبيد» في الثامنة والنصف مساء بعد غد الخميس الموافق 9 فبراير 2023م، بقاعة يوسف إدريس بمسرح السلام، عقب انتهاء العرض مباشرة.

جاء ذلك بحضور المشاركين بالعرض المسرحي «خطة كيوبيد» إنتاج فرقة المسرح الحديث، بقيادة الفنان القدير محسن منصور.

وتحدث فيها، المؤرخ المسرحي الدكتور عمرو دوارة، الناقدة المسرحية الدكتورة وفاء كمال، ويدير الدراسة النقدية الباحثة المسرحية رشا زيدان.

ويأتي ذلك، تحت رعاية وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني، وإشراف قطاع شئون الإنتاج الثقافي برئاسة المخرج الكبير خالد جلال.