محمد صفوت: تنتظرنا مواجهة قوية في كأس ديفيز للتنس.. ونتطلع للتأهل لأولمبياد باريس 2024

علق محمد صفوت لاعب أندية وادي دجلة ومنتخب مصر للتنس، على فوز مصر أمام باراجواي في كأس ديفيز للتنس، والتي أقيمت يومي الجمعة والسبت الماضيين.

وفاز منتخب مصر على نظيره باراجواي بنتيجة ثلاث مباريات مقابل مباراتين، بعد أداء قوي من الفريقين، في المواجهة الحاسمة للبقاء في المجموعة الثانية العالمية من كأس ديفيز للتنس.

وقال صفوت لبرنامج كاونتر أتاك مع خالد خيري عبر إذاعة أون سبورت إف أم، أن مباراة مصر وباراجواي كانت مهمة للغاية للحفاظ على مكان مصر في المجموعة العالمية الثانية بكأس ديفيز.

وتابع أن مصر تنتظرها مواجهة قوية للغاية في كأس ديفيز، حيث من المقرر أن تلاقي مصر الخاسر من المجموعة الأولى وهو المستوى الأول في البطولة في سبتمبر، وسيتم تحديد منافس مصر خلال الأسبوع المقبل في قرعة البطولة.

وأكمل صفوت أن منتخب مصر يتطلع خلال الفترة المقبلة للتأهل إلى المجموعة الأولى من كأس ديفيز، من أجل الوصول بعيداً في البطولة العالمية.

وتطرق نجم فراعنة التنس عن التأهل إلى أولمبياد باريس 2024، حيث أكد صفوت أن مصر تتطلع للتأهل إلى الأولمبياد المقبلة من بوابة دورة الألعاب الإفريقية 2023، والتي ستشهد منافسة قوية بين مصر وتونس والمغرب على المقعد الأولمبي للقارة الأفريقية في التنس، حيث سيتأهل الفائز فقط إلى أولمبياد باريس 2024.

وواصل صفوت أن تأهله رفقة ميار شريف إلى أولمبياد طوكيو 2021، زاد من قوة وشعبية اللعبة في مصر بشكل كبير، وزاد من الاهتمام بها بجانب الدفعة المعنوية الكبيرة التي تلقاها لاعبو اتحاد التنس.

وأوضح أن رياضة التنس من أكثر الرياضات المكلفة، وتحتاج خطط كبيرة من أجل دعمها وهذا يتطلب مشروعات على مدى طويل من أجل إنشاء قاعدة قوية قادرة على المنافسة عالمياً في التنس، وهذا يقوم به أندية كبرى أبرزها نادي وادي دجلة الذي يهتم بشكل كبير بالرياضات الفردية والجماعية بخلاف كرة القدم.

وأتم محمد صفوت تصريحاته أن الاتحاد المصري للتنس برئاسة إسماعيل الشافعي يعمل جاهداً على تدشين قاعدة قوية للعبة خلال الفترة الأخيرة، ونرى ذلك في مستويات الناشئين والذي يعمل الاتحاد على دعمهم بكل الطرق الممكنة مؤخراً، وهذا الأمر تظهر نتائجه على المستوى القاري والعالمي ونرى لاعبين من مصر يقدمون مستويات قوية في هذه الفئات السنية.