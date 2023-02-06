الإثنين 06 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

4 أحزاب تعلن تأسيس التيار الإصلاحي الحر: نستهدف إعادة التوازن للمشهد السياسي

التيار الإصلاحي
التيار الإصلاحي

أعلنت أحزاب “الجيل الديمقراطي، الاتحاد، الإصلاح و النهضة، ومصر القومي”، تأسيس “التيار الإصلاحي الحر”، كتيار سياسي وسط يستهدف إعادة التوازن لمشهد رسمه الاستقطاب تجاه اليمين أو اليسار فغاب عنه وجود تيار يمثل أغلبية المصريين.

وقال بيان للأحزاب الأربعة: نحن أحزاب مصرية وطنية شاركت أمالها و أزماتها لعقود ، دولةً و شعباً و نخبة على مدار فترات الأنظمة المتعاقبة ، وقفنا توافقاً مرات مع كل أطياف الوطن و إشتباكأ مرات في بعض قضايا الوطن ، و دون غياب عن المشهد أو إنزواء لركن ، إستمسكنا بالوطن عندما كان القيام من حالة السبات إلي حالة العمل أعظم قيمة من الإختلاف حول تطوير أليات العمل لإرتباطها بمحددات الأمن القومي و تثبيت أركان الدولة ، نحن أحزاباً سياسية تحركها بواعث وطنية مجردة لا يشوبها دوافع المصالح الضيقة و لا المحاصصة السياسية و لا الانتصار لأيدلوجيات نفرق أكثر مما تجمع جمعتنا حالة الحراك التي صنعتها مبادرة الحوار الوطني بدعوة من الدولة المصرية وعززت اجتماعاتنا التحديات والأزمات التي تواجه الشعب المصري من جهة الخارج والداخل.

وأضاف: نؤمن بأن مواجهة تلك التحديات و الأزمات تستلزم حلولأ سياسية في المقام الأول ستجد مردودها إقتصادياً واجتماعياً بما يحقق إستقرار الدولة و رفع معدلات الرضاء الشعبي، نؤمن أن مِصر باقية وأن السُلطة مُتغيرة، فقد جمعتنا المصلحة الوطنية التي فرضت ضرورة وجود تيار وسط يستهدف إعادة التوازن لمشهد رسمة الإستقطاب تجاه اليمين أو اليسار فغاب عنه وجود تيار يمثل أغلبية المصريين لذلك توافقنا علي تكوين و تأسيس (التيار الإصلاحي الحر) ومبادئه:

1 – الالتزام بإحترام الدستور المصري و الذي توافق عليه الشعب و الذي رفض أي فوضي تؤدي إلي عدم إستقرار البلاد. 
2 – الإيمان بتعزيز الحريات في إطارها الأعم والأشمل وبالديمقراطية و التعددية الحزبية والسياسية كأفضل الوسائل لضمان تحقيقها. 
3 – الإيمان بالدولة المدنية الحديثة التي تحترم الأديان و حرية العقيدة و تحمي المواطنة و تضمن حق الإعلام و المواطن في التعبير عن الرأي بلا قيود في إطار إحترام الدستور والقانون. 
4 – الإيمان بأن ركني الجمهورية الجديدة هما العدالة والتنمية الإننسانية المستدامة. 
5 – الإيمان بالاقتصاد الحر وبالمبادرة الفردية و تحفيزها و تنميتها، على أن تضطلع الدولة بدورها في وضع القواعد المنظمة لحركة السوق و ضمان العدالة الاجتماعية كإطار حاكم لهذه الحرية. 
6 – الإيمان بالحوار بديلاً عن الصراع، بما يتضمنه الحوار من التنافس السياسي الذي يحقق رضاء المواطن و مصلحة الوطن وتحقيق السياسات العامة والإنجازات التنفيذية. 
7 – التمسك بثوابت الأمن القومي المصري، بما يضمن الحفاظ علي وحدة الدولة المصرية واستقرارها و يقطع الطريق علي أية محاولات داخلية أو خارجية لزعزعة إستقرار الوطن أو أمن المواطن.
8 – الإيمان بأن الحكومات تعمل لخدمة الشعب و تحترم كرامة المواطن المصري في تعامله مع أجهزة الدولة و تصدر التشريعات التي تؤكد المساواة بين المواطنين وتحقق تكافؤ الفرص وتمنع التمييز والتحيز وعليها أن تحمي حقوق كل مواطن و تحقق سعادة و رفاهة الممجتمع . 
9 – الإيمان بالسياسة البرامجية القائمة علي المناهج العلمية و الواقعية في الطرح السياسي و الإجتماعي و الإقتصادي بما يجعله بناءً و مثمراً بما نسميه "سياسة البرامج" وليس "سياسة الشعارات" التي تميل إلي الخطابة وتأجيج المشاعر ولا تقدم تصورات علمية واقعية ولا آليات تنفيذية وبرامج عمل.

بناءً على تلك المبادئ، فإن التيار الإصلاحي الحر يُرحب بإنضمام الأحزاب والكيانات السياسية والشخصيات العامة المُتفقة مع تلك المبادئ والساعية للمساهمة في تنمية الحياة السياسية المصرية، وفقاً لما تتضمنه اللائحة الخاصة بالتيار.

الجيل الديمقراطي الإصلاح و النهضة مصر القومي التيار الإصلاحي الحر التعددية الحزبية

رئيس التحرير

وائل لطفي

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