الإثنين 06 فبراير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

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مراسل «إكسترا نيوز» يكشف تطورات الوضع بالإسكندرية بعد تشقق شاطئ

موجة الطقس السيء
موجة الطقس السيء

قدمت قناة "إكسترا نيوز"، تقريرًا حول تأثير موجة الطقس السيئ على بعض محافظات الجمهورية؛ للوقوف على الاستعدادات داخل كل محافظة ومنها الإسكندرية.

تعامل المحافظة مع مياه الأمطار بالشوارع

قال مراسل القناة إبراهيم فوزي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "إكسترا اليوم"، مع الإعلامي محمد الرميحي، إن المحافظة شهدت منذ الساعات الأولى من صباح اليوم الإثنين نشاطًا كبيرًا لسرعة الرياح، وسقوط أمطار من شديدة إلى متوسطة مما ترتب عليه تراكم كميات كبيرة من مياه الأمطار بالشوارع، وقامت المحافظة بالتعامل معها ورفعها من الشوارع الرئيسية والفرعية.

وتابع، أنه مع ساعات الليل استمرار تأثير الهواء البارد على شمال البلاد وتصل درجات الحرارة العظمى 16 والصغرى 10 درجات، مؤكدًا أنه تم إغلاق الموانئ بسبب سوء الأحوال الجوية، وأن المحافظة نبهت على جميع العاملين بشركة النظافة بالتعامل مع كافة الأجهزة لكسح المياه الخفيفة والبلاغ الفوري عن مناطق إغراق المياه.

وأوضح أن ارتفاع الأمواج أدى لتأكل جزء من شاطئ إدوارد خراط، وتشقق جزءا من الرصيف بحي المنتزة الأول يمتد لمدة 20 مترا، وتم البدء الفوري من قبل المحافظة مع كل الأجهزة المعنية في معالجة الأمر، مشيرًا إلى أنه لا يوجد أي مشاكل بالطرق ويوجد سيولة مرورية لوجود سيارات كسح المياه في كل الطرق، كما يوجد 124 سيارة مدمجة للتعامل الفوري مع أي تجمعات للمياه. 

الإسكندرية شاطئ تشقق شاطئ إدوارد خراط الأمواج الهواء البارد سقوط أمطار سرعة الرياح

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