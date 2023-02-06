مطار سفنكس يستقبل وفداً من رجال الأعمال وأثرياء العالم (صور)

استقبل مطار سفنكس الدولي، وفداً رفيعاً المستوى، قادمًا من دولة بتسوانا مكون من ٥٨ راكبًا من كبار رجال الأعمال وأثرياء العالم، لزيارة المعالم الأثرية بمنطقة الأهرامات والمتحف المصري الكبير.

واختار الوفد مصر لتكون وجهتهم النهائية قبل سفرهم إلى مدينة فينيسيا بإيطاليا.

جدير بالذكر أن رحلات رجال الأعمال المتكررة إلى مطار سفنكس الدولي تأتي في إطار خطة وزارة الطيران المدني لتنشيط سياحة اليوم الواحد بمنطقة الأهرامات الأثرية التي تعد من أبرز المناطق الأثرية بمصر.