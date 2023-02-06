الإثنين 06 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

مطار سفنكس يستقبل وفداً من رجال الأعمال وأثرياء العالم (صور)

جانب من اثرياء العالم
جانب من اثرياء العالم

استقبل مطار سفنكس الدولي، وفداً رفيعاً المستوى، قادمًا من دولة بتسوانا مكون من  ٥٨ راكبًا من كبار رجال الأعمال وأثرياء العالم، لزيارة المعالم الأثرية بمنطقة الأهرامات والمتحف المصري الكبير.

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واختار الوفد مصر لتكون وجهتهم النهائية قبل سفرهم إلى مدينة فينيسيا بإيطاليا.

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جدير بالذكر أن رحلات رجال الأعمال المتكررة إلى مطار سفنكس الدولي تأتي في إطار خطة وزارة الطيران المدني لتنشيط سياحة اليوم الواحد بمنطقة الأهرامات الأثرية التي تعد من أبرز المناطق الأثرية بمصر.

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مطار سفنكس الدولي اثريا العالم سفنكس الدولي مطار سفنكس المعالم الأثرية بمنطقة الأهرامات رحلات رجال الأعمال المتكررة صيانة الطائرات

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