«المتدبر الصغير» تقدم كتبا لتعليم الأطفال الأخلاق (فيديو)

قدم جناح مركز العلم والعمل للتدريب وتنمية المهارات بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 54 كتبا مخفضة لتعليم الأطفال بعض الأخلاقيات وتعديل السلوك بشكل مبسط، كما تزين الجناح بالبالونات والألوان المبهجة.

قال أحمد عيد مسؤول الجناح ان المركز خصص أكاديمية للأطفال أطلق عليها أكاديمية المتدبر الصغير لتقديم كتب وقصص لتعديل السلوك، لبناء منهاج للطفل في كل ما يحتاجه في فترة الطفولة.

وأضاف أننا نبدأ مع الطفل من خلال تقديم قصص بطلها يتعرض لمواقف وطرق التعامل معها بشكل إيجابي ويكافئ ويثاب عليها في المقابل يتم تقديم أجزاء عن الدين والفقة بشكل مبسط يساعدهم على التعرف على الثقافة الدينية.

وافتتح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في 25 يناير، فعاليات المعرض بحضور وزراء ومثقفين مصريين وعرب، فيما فتح المعرض أبوابه للجمهور اعتباراً من اليوم التالي.



وتحل المملكة الأردنية ضيف شرف المعرض لهذا العام، فيما اختير الشاعر الكبير الراحل صلاح جاهين شخصية العام، ورائد أدب الأطفال الكاتب كامل كيلاني شخصية معرض الطفل.

ويقام المعرض في مركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية في التجمع الخامس، تحت شعار "على اسم مصر.. معاً نقرأ، نفكر، نبدع".

ويشارك في معرض القاهرة للكتاب هذا العام 1047 ناشرًا مصريًّا وعربيًّا وأجنبيًّا، من 53 دولة، من بينها دولٌ تشارك لأول مرة مثل الأرجنتين وكولومبيا والدومينيكان، بالإضافة إلى قرابة 500 فعالية ثقافية تضم لقاءات مع مبدعين وكتاب ومفكرين وفنانين ورموز وقامات مصرية عربية وعالمية.

