الزراعة تصدر نشرة توصيات فنية لمزارعي محاصيل الموالح

أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، نشرة بأهم التوصيات الفنية الواجب على مزارعي محصول الموالح مراعاتها، خلال شهر فبراير:

وتمثلت التوصيات في الآتي:

أولا: اهم العمليات

الري بدون اسراف

ثانيا التسميد:

ا-في حالة الرى بالتنقيط

300كجم سلفات نشادر (%20.6على 3دفعات / اسبوع كل دفعة 6 ك نترات نشادر / فدان

او على 3 دفعات / اسبوع كل دفعة 6 ك سلفات نشادر / فدان

+ 2 دفعة / اسبوع كل دفعة 5 كجم سلفات بوتاسيوم / فدان

ب-في حالة الرى رى غمر

200كجم نترات نشادر + 100كجم سلفات بوتاسيوم + 25كجم سلفات مغنسيوم

التسميد بالعناصر الصغرى:

في حالة ظهور نقص العناصر على الاشجار

يتم رش (فترليون كومبى 2 بمعدل 50 جم/ 100 لتر ماء)

تخلط الكميات السابقة وتضاف نثرا حول الاشجار في صورة مخلبية

ثالثا: برنامج الري:

اﻹستهلاك المائي لأشجار الموالح حسب الأعمار المختلفة تحت نظام الري بالتنقيط (لتر / يوم / شجرة).

عمر الشجرة بالسنوات 1-2 12 لتر/شجرة

عمر الشجرة بالسنوات 2-3 16 لتر/شجرة

عمر الشجرة بالسنوات 3-4 20 لتر/شجرة

عمر الشجرة بالسنوات 4-5 24 لتر/شجرة

عمر الشجرة بالسنوات 5-6 28 لتر/شجرة

عمر الشجرة بالسنوات 7-8 32 لتر/شجرة

عمر الشجرة بالسنوات 8-10 36 لتر/شجرة

عمر الشجرة بالسنوات أكثر من 10 60 لتر/شجرة

رابعا: المكافحة:

مكافحة النيماتودا بشرط عدم وجود ثمار على الأشجار.

وكانت قد أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، نشرة بأهم التوصيات الفنية الواجب على مزارعي محصول قصب السكر مراعاتها، خلال شهر فبراير:

وتمثلت التوصيات في الآتي:

إعداد الأرض للزراعة الربيعي ويتطلب ذلك الآتي:

• حرق السفير بعد عملية الكسر مباشرة في الحقول التي سيتم إعادة زراعتها وترك الأرض للتهوية والتشميس حتى تجف تماما.. ويفضل أن يتم زراعة محصول غير القصب وإعادة الزراعة في موسم الغرس الخريفي أو زراعة محصول شتوي ثم زراعة قصب غرس