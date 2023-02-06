الإثنين 06 فبراير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

الزراعة تصدر نشرة توصيات فنية لمزارعي محاصيل الموالح

موالح
موالح

أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، نشرة بأهم التوصيات الفنية الواجب على مزارعي محصول الموالح مراعاتها، خلال شهر فبراير:
وتمثلت التوصيات في الآتي:
أولا: اهم العمليات
الري بدون اسراف
ثانيا التسميد: 
ا-في حالة الرى بالتنقيط 
300كجم سلفات نشادر (%20.6على 3دفعات / اسبوع كل دفعة 6 ك نترات نشادر / فدان 
او على 3 دفعات / اسبوع كل دفعة 6 ك سلفات نشادر / فدان 
+ 2 دفعة / اسبوع كل دفعة 5 كجم سلفات بوتاسيوم / فدان 
ب-في حالة الرى رى غمر 
200كجم نترات نشادر + 100كجم سلفات بوتاسيوم + 25كجم سلفات مغنسيوم 
التسميد بالعناصر الصغرى:
في حالة ظهور نقص العناصر على الاشجار 
يتم رش (فترليون كومبى 2 بمعدل 50 جم/ 100 لتر ماء) 
تخلط الكميات السابقة وتضاف نثرا حول الاشجار في صورة مخلبية
ثالثا: برنامج الري:
اﻹستهلاك المائي لأشجار الموالح حسب الأعمار المختلفة تحت نظام الري بالتنقيط (لتر / يوم / شجرة). 
عمر الشجرة بالسنوات 1-2 12 لتر/شجرة
عمر الشجرة بالسنوات 2-3 16 لتر/شجرة
عمر الشجرة بالسنوات 3-4   20 لتر/شجرة
عمر الشجرة بالسنوات 4-5 24 لتر/شجرة
عمر الشجرة بالسنوات 5-6 28 لتر/شجرة
عمر الشجرة بالسنوات 7-8 32 لتر/شجرة
عمر الشجرة بالسنوات 8-10 36 لتر/شجرة
عمر الشجرة بالسنوات أكثر من 10   60 لتر/شجرة
رابعا: المكافحة:
مكافحة النيماتودا بشرط عدم وجود ثمار على الأشجار.

وكانت قد أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، نشرة بأهم التوصيات الفنية الواجب على مزارعي محصول قصب السكر مراعاتها، خلال شهر فبراير:
وتمثلت التوصيات في الآتي:
إعداد الأرض للزراعة الربيعي ويتطلب ذلك الآتي:
• حرق السفير بعد عملية الكسر مباشرة في الحقول التي سيتم إعادة زراعتها وترك الأرض للتهوية والتشميس حتى تجف تماما.. ويفضل أن يتم زراعة محصول غير القصب وإعادة الزراعة في موسم الغرس الخريفي أو زراعة محصول شتوي ثم زراعة قصب غرس

الزراعة تصدر نشرة بالتوصيات الفنية لمزارعي محاصيل

رئيس التحرير

وائل لطفي

تحليل خبر كاذب

الأكثر قراءة

ظهرت الآن.. نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة البحيرة 2023

ظهرت الآن.. نتيجة الشهادة الاعدادية 2023 بالاسم جميع المحافظات

لينك نتيجة الصف الأول الثانوي الترم الأول 2023

بالاسم ورقم الجلوس.. تعرف على نتيجة الشهادة الإعدادية بسوهاج 2023

النهارده كام طوبة 2023 في التاريخ القبطي| ورقة نتيجة اليوم

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة بني سويف 2023 برقم الاسم ورقم الجلوس عبر «الدستور»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الحسين عبدالرازق

لوجه الله والوطن!

رشا عبدالمنعم

«حتشبسوت».. عرض مسرحى يناقش الأنوثة والسلطة

ماجد حبته

زيارة رئيس وزراء رومانيا

محمود خليل

«الحلم الغامض».. و«رجل الأقدار»

محمد العسيري

يعنى إيه معرض كتاب؟

لواء. محسن الفحام

«فاهم»

لواء.حمدى البطران

حملات التشكيك

د.أحمد الخميسى

حادثة 4 فبراير.. البكاء على الماضى

صور

معرض القاهرة للكتاب 2023.. ندوة الخطاط خضير البورسعيدي

ندوة نحن والتاريخ بمعرض القاهرة الدولى للكتاب

مناقشة كتاب البابا تواضروس الثانى سنوات من المحبة لله والوطن

محطة تل أبيب

المزيد

خبرة الكوارث.. كيف يمكن لإسرائيل مساعدة تركيا بعد الزلزال؟

بناء على طلب أنقرة.. إسرائيل ترسل وفدًا إغاثيًا إلى تركيا لمواجهة تداعيات الزلزال

حمد بن جاسم: إذا كان السودان يعتقد أن العلاقات مع إسرائيل ستقربه من أمريكا فهو واهم