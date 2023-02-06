الإثنين 06 فبراير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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«القومي للبحوث الفلكية»: تسجيل 7 توابع لزلزال تركيا داخل مصر

الزلزال
الزلزال

 قال المعهد القومي للبحوث الفلكية، أنه طبقا لتسجيلات محطات الشبكة القومية للزلازل التابعة للمعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، إنه تم تسجيل عدد كبير من توابع الزلزال الرئيسي الذي ضرب الأراضي التركية فجر اليوم "أكثر من 7 توابع حتى كتابة هذا البيان" وجميعها أكبر من 6 درجات على مقياس ريختر، وتم تسجيل الشعور بها في عدد من المدن المصرية.

وأضاف المعهد في بيان له عبر صفحته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أنه ورد لدينا سؤال عن، هل هناك توابع لهذا الزلزال؟، موضحا أنه نعم سوف يكون هناك توابع، لكن قوتها اقل كثيرا من الزلزال الرئيسى، وقد لايشعر بها أي من المواطنين، وسيكون ذلك خلال اليوم وغدا على اقصى تقدير.

يذكر أن محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل والتابعة للمعهد الفلكي، سجلت، اليوم الإثنين، هزة أرضية على بعد 691 كيلومتر شمال رفح، وكانت بياناتها كالتالي :

  • تاريخ الحدوث: 06/02
  • القوة: 7.7 درجة على مقياس ريختر
  • وقت الحدوث: 03:17:38 صباحا بالتوقيت المحلي
  • العمق: 18.30كم

كما ورد للمعهد ما يفيد بالشعور بالهزة داخل المدن المصرية ولم يرد ما يفيد بوقوع أي خسائر في الأرواح والممتلكات.

زلزال تركيا مصر المدن المصرية توابع زلزال تركيا ٧ توابع

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