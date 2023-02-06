الإثنين 06 فبراير 2023
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محافظات

مدير الطب العلاجي بمطروح يتفقد سير العمل بمستشفى التوليد والصحة الإنجابية

وكيل صحة مطروح
وكيل صحة مطروح

تابع الدكتور مبروك سالم مدير عام الطب العلاجي بصحة مطروح، انتظام العمل بالعيادات الخارجية ومختلف الأقسام بمستشفى التوليد والصحة الإنجابية، والوقوف على مستوى الخدمة المقدمة للمرضى وكذلك على مدى جاهزية المستشفى والأطقم الطبية العاملة بها جاء ذلك في تواجد الدكتور محمد مصطفى مدير المستشفى.

جاء ذلك تنفيذاً لتعليمات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان واللواء خالد شعيب محافظ مطروح، وتكليف  الدكتور أحمد البلتاجي وكيل وزارة الصحة بالمتابعة المستمرة على المستشفيات ومنافذ تقديم الخدمات الصحية.

وخلال الزيارة تم التأكد والاطمئنان على توافر الأدوية والمستلزمات والأمصال، ومخزون الأكسجين الطبي، فضلا عن متابعة انتظام الخدمات المقدمة للمواطنين، وتواجد الأطقم الطبية، بالإضافة إلى التأكد من جودة الخدمات العلاجية للمرضى بالاستقبال والطوارئ والعيادات الخارجية والمعامل.

- التوجيه بالاستفادة القصوى من القوة البشرية بالمستشفى وإعادة توزيعها بما يتناسب وحجم العمل

ووجه مدير عام الطب العلاجي لمدير المستشفى بالاستفادة القصوى من القوة البشرية بالمستشفى وإعادة توزيعها بما يتناسب وحجم العمل وللتغلب على الزيادة المستمرة في اعداد المترددين من المرضى وايضا اهمية استمرار تفعيل العيادات المسائية بالمستشفى تنفيذا لتعليمات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة لتقديم خدمات صحية تتناسب وتطلعات المرضى، بل والتوسع مرحليا في تلك الخدمة خلال العام الجاري لخدمة المرضى.

وشدد مدير عام الطب العلاجي على ضرورة التزام الأطباء وأطقم التمريض والعاملين بالتواجد في أماكن عملهم والاستعداد المستمر لأي حدث طارئ، مشيرا إلى المتابعة المستمرة للدكتور أحمد البلتاجي وكيل وزارة الصحة لكافة المستجدات والظروف ضمانا لتقديم الخدمات اللائقة للمترددين.

وجرى مراجعة بعض السياسات مع الطاقم الطبي والإداري بهدف تذليل أي عقبات وحسن إدارة الازمات فور حدوثها مما ينعكس بالإيجاب على جودة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى وبما يلبى احتياجاتهم وتطلعاتهم وكذلك تم الاطلاع على سجلات المرضى بقسم العناية المركزة والوقوف على مدى الالتزام بالتسجيل السليم والمستمر للحالات المرضية وتطوراتها من خلال الفريق الطبي.

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