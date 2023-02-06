الإثنين 06 فبراير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تكنولوجيا

«بيزنس إنسايدر»: منافسات شرسة بين شركات السيارات في تكنولوجيا القيادة الذاتية

تسلا
تسلا

قال موقع "بيزنس إنسايدر" الأمريكي، إن تقنية القيادة الذاتية الجديدة من مرسيدس-بنز، استطاعت الشركة أن تصبح الأولى في جلب المستوى الثالت من أتمتة القيادة إلى الولايات المتحدة في عام 2023، في وقت تكافح فيه "تسلا" مع زيادة المنافسة وتراجع الطلب على سياراتها.

وكان إيلون ماسك قد قال إن سيارات تسلا ذاتية القيادة قريبة جدًا  بل إنه ادعى أن مالكي تسلا سيكونون قادرين في يوم من الأيام على تحقيق دخل سلبي من خلال نشر سياراتهم كسيارات آلية ذاتية القيادة وأن الشركة ستكون "صفرًا أساسًا" إذا لم تستطع اختراق تكنولوجيا القيادة الذاتية، لكن مرسيدس-بنز - وليس تسلا - هي التي حققت إنجازًا مهمًا في عالم القيادة الآلية الشهر الماضي عندما حصلت على شهادة في ولاية نيفادا لجلب المستوى الثالث من أتمتة القيادة إلى الطرق الأمريكية، ما يجعلها أول صانع سيارات يفعل ذلك.

وذكر التقرير المنشور في الموقع الأمريكي، أن هذا الإعلان يأتي في الوقت الذي تكافح فيه تسلا مع زيادة المنافسة وتراجع الطلب على سياراتها.

وقال براينت ووكر سميث ، أستاذ القانون في جامعة ساوث كارولينا المتخصص في المركبات ذاتية القيادة ، لموقع "بيزنس انسايدر إن  السيارات ذاتية القيادة هو "صفقة كبيرة حقًا، ويظل برنامج القيادة الأكثر تقدمًا من شركات صناعة السيارات الأخرى - بما في ذلك تسلا - في المستوى 2 ، وفقًا لمعايير الصناعة ، مما يتطلب من السائقين الانتباه الكامل.

وسيمنح نظام مرسيدس، لأول مرة ، للسائقين مساحة أكبر للنظر بعيدًا عن الطريق بينما تتولى سيارتهم زمام الأمور.

وقال سميث:"كل شيء آخر تم إنجازه ومتاح تجاريًا يتطلب دائمًا من الإنسان أن ينتبه. وتقول مرسيدس لفترات طويلة ليس عليك القيام بذلك، وهذا يقلب قرنًا زائدًا من تطوير السيارات."

وتقدم تسلا و فورد، ومعظم شركات صناعة السيارات الأخرى شكلاً من أشكال برامج مساعدة السائق من المستوى 2، وقد تقوم هذه الأنظمة بالتوجيه والفرملة والتسارع تلقائيًا (عادةً على الطريق السريع) ولكنها في النهاية تدعم السائق الذي يتحكم بشكل كامل ويراقب الطريق. ولكن على مستوى أعلى

ويتيح النظام الذاتي  للسائق انتباه السائق للتجول في مهام أخرى في مواقف معينة.

وأشار مرسيدس، إلى استخدام الخرائط والكاميرات والرادار والميكروفونات (للاستماع إلى سيارات الطوارئ) وأجهزة استشعار رطوبة الطريق لإبقاء السيارة في مسارها، والحفاظ على مسافة آمنة من المركبات الأخرى واتخاذ مناورات مراوغة إذا لزم الأمر.

الحوادث السيارات ذاتية القيادة السيارات القيادة الذاتية الولايات المتحدة برنامج القيادة سيارات تسلا

رئيس التحرير

وائل لطفي

تحليل خبر كاذب

الأكثر قراءة

ظهرت الآن.. نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة البحيرة 2023

ظهرت الآن.. نتيجة الشهادة الاعدادية 2023 بالاسم جميع المحافظات

لينك نتيجة الصف الأول الثانوي الترم الأول 2023

بالاسم ورقم الجلوس.. تعرف على نتيجة الشهادة الإعدادية بسوهاج 2023

النهارده كام طوبة 2023 في التاريخ القبطي| ورقة نتيجة اليوم

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة بني سويف 2023 برقم الاسم ورقم الجلوس عبر «الدستور»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

رشا عبدالمنعم

«حتشبسوت».. عرض مسرحى يناقش الأنوثة والسلطة

ماجد حبته

زيارة رئيس وزراء رومانيا

محمود خليل

«الحلم الغامض».. و«رجل الأقدار»

محمد العسيري

يعنى إيه معرض كتاب؟

لواء. محسن الفحام

«فاهم»

لواء.حمدى البطران

حملات التشكيك

د.أحمد الخميسى

حادثة 4 فبراير.. البكاء على الماضى

ماجد حبته

المنطاد الصينى

صور

معرض القاهرة للكتاب 2023.. ندوة الخطاط خضير البورسعيدي

ندوة نحن والتاريخ بمعرض القاهرة الدولى للكتاب

مناقشة كتاب البابا تواضروس الثانى سنوات من المحبة لله والوطن

محطة تل أبيب

المزيد

الشرطة الإسرائيلية تستعد لتنفيذ عملية هدم ضخمة فى القدس المحتلة.. الأسبوع الجاري

وصفها نتنياهو بـ"اللحظة التاريخية".. كيف ستسفيد إسرائيل من افتتاح سفارة التشاد؟

سفيرة إسرائيل تتعرض إلى السرقة فى دولة إفريقية.. ما القصة؟