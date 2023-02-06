«بيزنس إنسايدر»: منافسات شرسة بين شركات السيارات في تكنولوجيا القيادة الذاتية

قال موقع "بيزنس إنسايدر" الأمريكي، إن تقنية القيادة الذاتية الجديدة من مرسيدس-بنز، استطاعت الشركة أن تصبح الأولى في جلب المستوى الثالت من أتمتة القيادة إلى الولايات المتحدة في عام 2023، في وقت تكافح فيه "تسلا" مع زيادة المنافسة وتراجع الطلب على سياراتها.

وكان إيلون ماسك قد قال إن سيارات تسلا ذاتية القيادة قريبة جدًا بل إنه ادعى أن مالكي تسلا سيكونون قادرين في يوم من الأيام على تحقيق دخل سلبي من خلال نشر سياراتهم كسيارات آلية ذاتية القيادة وأن الشركة ستكون "صفرًا أساسًا" إذا لم تستطع اختراق تكنولوجيا القيادة الذاتية، لكن مرسيدس-بنز - وليس تسلا - هي التي حققت إنجازًا مهمًا في عالم القيادة الآلية الشهر الماضي عندما حصلت على شهادة في ولاية نيفادا لجلب المستوى الثالث من أتمتة القيادة إلى الطرق الأمريكية، ما يجعلها أول صانع سيارات يفعل ذلك.

وذكر التقرير المنشور في الموقع الأمريكي، أن هذا الإعلان يأتي في الوقت الذي تكافح فيه تسلا مع زيادة المنافسة وتراجع الطلب على سياراتها.

وقال براينت ووكر سميث ، أستاذ القانون في جامعة ساوث كارولينا المتخصص في المركبات ذاتية القيادة ، لموقع "بيزنس انسايدر إن السيارات ذاتية القيادة هو "صفقة كبيرة حقًا، ويظل برنامج القيادة الأكثر تقدمًا من شركات صناعة السيارات الأخرى - بما في ذلك تسلا - في المستوى 2 ، وفقًا لمعايير الصناعة ، مما يتطلب من السائقين الانتباه الكامل.

وسيمنح نظام مرسيدس، لأول مرة ، للسائقين مساحة أكبر للنظر بعيدًا عن الطريق بينما تتولى سيارتهم زمام الأمور.

وقال سميث:"كل شيء آخر تم إنجازه ومتاح تجاريًا يتطلب دائمًا من الإنسان أن ينتبه. وتقول مرسيدس لفترات طويلة ليس عليك القيام بذلك، وهذا يقلب قرنًا زائدًا من تطوير السيارات."

وتقدم تسلا و فورد، ومعظم شركات صناعة السيارات الأخرى شكلاً من أشكال برامج مساعدة السائق من المستوى 2، وقد تقوم هذه الأنظمة بالتوجيه والفرملة والتسارع تلقائيًا (عادةً على الطريق السريع) ولكنها في النهاية تدعم السائق الذي يتحكم بشكل كامل ويراقب الطريق. ولكن على مستوى أعلى

ويتيح النظام الذاتي للسائق انتباه السائق للتجول في مهام أخرى في مواقف معينة.

وأشار مرسيدس، إلى استخدام الخرائط والكاميرات والرادار والميكروفونات (للاستماع إلى سيارات الطوارئ) وأجهزة استشعار رطوبة الطريق لإبقاء السيارة في مسارها، والحفاظ على مسافة آمنة من المركبات الأخرى واتخاذ مناورات مراوغة إذا لزم الأمر.