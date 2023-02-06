التموين: 2 مليون جنيه غرامة الخصم الوهمى بالأوكازيون الشتوى

كشف أحمد أبو الفضل، مدير إدارة شئون الرقابة على المعاملات التجارية بوزارة التموين أن موسم الأوكازيون الشتوي سيبدأ غدًا الإثنين، مؤكدًا أن وزارة التموين تحرص على تخفيف العبء عن كاهل المواطنين وخاصة محدودي الدخل، إضافة إلى تنشيط حركة التجارة الداخلية.

على التاجر المنضم للأوكازيون أن يلتزم بالمعايير

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مصر جديدة"، مع الإعلامية إنجي أنور، والمذاع عبر فضائية "etc"، أنه على التاجر المنضم للأوكازيون أن يلتزم بالمعايير التي وضعها القانون والوزارة، مثل وضع سعرين على كل قطعة منهم سعر مشطوب عليه للبيع بالشهر السابق، مع الاحتفاظ ببونات البيع للتأكيد على أن نسبة الخصم حقيقية.

وأوضح "أبو الفضل، أنه حال قيام أحد التجار بكتابة نسبة خصم وهمية تصل لغرامة من 50 ألف إلى 2 مليون جنيه وتتضاعف حال العودة، محذرًا التجار من وضع نسب وهمية للخصم بالأوكازيون.

وأكد أن سياسة التغيير والتبديل موجودة حتى فى الأوكازيون وخلال الفترة المسموحة طبقا للقانون وهي 14 يومًا ولكن لابد وأن تكون السلعة جديدة ولا يوجد بها أى تغيير ولابد من وجود الفاتورة ومن حق المستهلك استرجاع وتبديل السلعة خلال فترة الأوكازيون وبدون وجود أى عيوب فى السلعة، مشدد على أن مشاركة المحلات فى الأوكازيون الشتوى اختيارىة وليست إجبارية .