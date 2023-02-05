السياحة: منتدى شباب العالم روّج شرم الشيخ للعالم

قال رامي رزق الله رئيس لجنة التسويق السياحي بشرم الشيخ، إن تنظيم منتدى شباب العالم بشكله المعتاد بمدينة شرم الشيخ كان له آثار إيجابية على القطاع السياحي ككل وعلى مدينة شرم الشيخ بصفة خاصة نظرا إلى أهمية المنتدى والمشاركين به على الصعيد العالمي.

وأضاف لـ«الدستور»، أن شرم الشيخ قد استفادت كثيرا من تنظيم منتدى شرم الشيخ على أراضها، موضحا أن القائمين على السياحة والعاملين داخل شرم الشيخ يتفهمون الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد وأن تنفيذ المبادرات والمشروعات التنموية التي خرجت من نسخ المنتدى ستساعد في نهوض البلاد اقتصاديا ولهذا تقرر عدم إطلاق النسخة الخامسة من المنتدى الذي كان من المقرر لها الانعقاد بمدينة شرم الشيخ.

وتابع: « المنتدى قد قام بدور ترويجي كبير لمدينة شرم الشيخ فهناك أكثر من 50 دولة ترسل شبابها إلى حضور المنتدى إضافة إلى توافد وسائل الإعلام الدولية لنقل الحدث الأمر الذي يصدر صورة إيجابية عن المدينة وأن ترتبط اسمها بالأخبار الإيجابية يؤدي إلى زيادة الطلب السياحي على شرم الشيخ».