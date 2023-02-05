ننشر منطوق الحكم على مصطفى البنك مستريح أسوان وشركائه

أصدرت الدائرة الاقتصادية بمحكمة جنايات قنا، حكمها على محاكمة مصطفى البنك، مستريح أسوان و30 آخرين بتهمة الاستيلاء على ملايين الجنيهات من مواطنين بزعم توظفيها في التجارة.



وتضمن الحكم معاقبة على إبراهيم حسين أمين، بالسجن 15 عاما وغرامة 5 ملايين جنيه، ومحمود عبدالسلام أحمد، 15 عاما، وغرامة، 5 ملايين جنيه، وأحمد بسطاوي، 15 عاما و20 مليون غرامة، ومحمود فتحي عامر، 15 عاما و10 ملايين جنيه غرامة.

حسام ممدوح 10 أعوام و20 مليون جنيه غرامة، طه موسي 10 أعوام و10 مليون غرامة، عيد سايح 10 أعوام و10 ملايين جنيه غرامة، محمود عبد اللطيف 10 أعوام و5 ملايين جنيه غرامة، أحمد بدري 10 أعوام و10 ملايين جنيه غرامة، وبدري عبدالنعيم، عاما، كريم عباس جبرة، 3 أعوام و500 ألف جنيه.

ويسري شعبان 10 أعوام و10 مليون جنيه غرامة، وخالد محمد 10 أعوام و20 مليون جنيه غرامة، وشعبان أحمد 10 أعوام و20 مليون جنيه، وأحمد سعيد 10 أعوام و10 ملايين جنيه، وحمادة عبدالرسول 3 أعوام و500 ألف جنيه.



كما قضت على مصطفى فتحي ومحمود فتحي ومحمد فتحي 15 سنة و20 مليون جنيه غرامة، وطاهر الحصاوي 15 عاما، ومحمد موسي ومحمد بدري ومصطفى بدري ومحمد ربيع 3 أعوام، وبراءة محمود عبدالراضي وأحمد فراج 3 أعوام، وعبد الطاهر الحصاوي 15 سنة، ووالده، وأحمد بدري وعبدالرحمن، عاما، إسلام أحمد محمد، 10 أعوام.



وكانت جهات التحقيق قد أمرت بإحالة مستريح أسوان إلى محكمة الجنايات الاقتصادية، لاتهامه بالاستيلاء على أموال 9319 من الضحايا بإجمالي مبالغ وصلت المليار جنيه خلال مدة لا تتجاوز الثلاثة أشهر.