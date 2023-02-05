الأحد 05 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«الأرصاد»: ذروة اضطراب الملاحة البحرية وارتفاع الأمواج غدا

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

كشفت الأقمار الصناعية في آخر صور لها، إلى توالى المنخفضات الجوية على مسطح البحر المتوسط، حيث يتمركز منخفض جوى بقيم ضغطية منخفضة جدا تصل إلى 1000 مللى بار عند جزيرة قبرص  يعمل على نشاط الرياح على مسطح البحر المتوسط، كما يعمل على اضطراب فى حركة الملاحة البحرية، وذلك بحسب ما أعلنت عنة الهيئة العامة للأرصاد الجوية.

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية، إلى أنه اعتبارا من مساء اليوم الأحد من المتوقع أن يبلغ ارتفاع الأمواج على شواطئنا عند غرب المتوسط (السواحل الشمالية الغربية) من 4:3 أمتار، ويكون ذروة اضطراب الملاحة البحرية وارتفاع الأمواج غدا الإثنين، حيث متوقع أن يشمل الاضطراب فى حركة الملاحة البحرية كافة السواحل المطلة على البحر المتوسط بحيث يكون ارتفاع الموج من 5:3 أمتار. 

كما تنشط الرياح اليوم الأحد على شمال البلاد  قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى ومدن القناة وشمال سيناء.  



ويشهد اليوم سقوط أمطار متوسطة على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى، ويتكون الصقيع على المزروعات على مناطق من وسط سيناء وجنوب البلاد وفرص لتكون الثلوج على قمة جبال موسى وسانت كاترين.

كما يشهد اليوم نشاط رياح قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق من القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحرى ومدن القناة والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، مع وجود اضطراب في الملاحة البحرية مساء على غرب البحر المتوسط وسرعة الرياح من 50: 60 كم فى الساعة وارتفاع الأمواج من 3: 4 أمتار.
 

درجات الحرارة اليوم


وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الأحد: القاهرة العظمى 19  درجة والصغرى 10 درجات، والإسكندرية العظمى 19 والصغرى 11 درجة، ومطروح العظمى 18 درجة والصغرى 10 درجة، وسوهاج العظمى 19 درجة والصغرى 07 درجات، وقنا العظمى 20 درجة والصغرى 07 درجات، وأسوان العظمى 22 درجة والصغرى 09 درجات.


 

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