الأحد 05 فبراير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

تراجع جماعى لمؤشرات البورصة بمستهل تعاملات الأسبوع

البورصة
البورصة

تراجعت أسهم ومؤشرات البورصة المصرية بنحو جماعي، لدى مستهل تعاملات الأسبوع– اليوم الأحد، بدعم من عمليات بيع مكثفة من قبل المؤسسات المالية وصناديق الاستثمار العربية والأجنبية والمتعاملين الأفراد العرب على أغلبية أسهم السوق الكبرى والقيادية.

وهبط المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" بنسبة بلغت 0.6%، ليصل إلى مستوى 16185 نقطة، كما تراجع هبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة بلغت 0.21%، ليصل إلى مستوى 2772 نقطة، في الوقت الذى انخفض فيه مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة بلغت 0.5%، ليصل إلى مستوى 19245 نقطة، بالتزامن مع هبوط مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة بلغت 0.94%، ليصل إلى مستوى 6632 نقطة.

في سياق متصل، تراجع المؤشر الذي يقيس أداء الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة بلغت 0.26%، ليصل إلى مستوى 2832 نقطة، ما ساهم في امتداد التراجعات للمؤشر الأوسع نطاقًا "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، الذى هبط بنسبة بلغت 0.29%، ليصل إلى مستوى 4247 نقطة.

وقال محللون بالسوق إن البورصة تترقب ارتدادة تصاعدية قد تستهدف من عندها المؤشرات مستويات متفاوتة، متوقعين عودة المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" الارتداد التصاعدى إلى مستوى 16800 نقطة.

تراجعت أسهم و مؤشرات البورصة المصرية مستهل تعاملات الاسبوع عمليات بيع مكثفة من قبل المؤسسات المالية و صناديق الاستمثار العربية لمتعاملين الأفراد العرب هبط المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية اى جى اكس 30 تراجع المؤشرالذي يقيس اداء الشركات المتوسطة والصغيرة إيجي إكس 70 متساوي الأوزان

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