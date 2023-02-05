دنيا سمير غانم تنتهى من تحضيرات «حرب الفصول» والتصوير خلال أيام

انتهت الفنانة دنيا سمير غانم من تحضيرات مسلسلها الدرامى الجديد "حرب الفصول"، وهو اسم مؤقت للعمل المقرر عرضه فى شهر رمضان المقبل 2023.

وضمت قائمة المسلسل كلًا من خالد الصاوى ومحمد سلام وسيد رجب وبيومى فؤاد وسلوى خطاب، ويعكف صناع العمل على التحضيرات النهائية والتجهيزات الأخيرة قبل انطلاق التصوير المقرر له بداية الأسبوع المقبل، بالإضافة إلى إبرام التعاقدات مع الفنانين المرشحين لخوض البطولة، حيث رشح المخرج إسلام خيرى عددًا من الفنانين سيتم التعاقد معهم خلال الأيام المقبلة، كما أوشك خيرى على الانتهاء من معاينة أماكن التصوير التي سيتم التصوير فيها والمشاهد الخارجية، ومن المقرر الإفصاح عن كل تفاصيل العمل خلال أيام.

مسلسل حرب الفصول مكون من 15 حلقة فقط، ومن المقرر أن يعتمد العمل فى حلقاته المختلفة على ضيوف شرف من نجوم الصف الأول.

وتعود دنيا سمير غانم إلى دراما رمضان المقبل 2023 بعد غيابها ثلاثة أعوام، حيث قدمت آخر أعمالها مسلسل "بدل الحدوتة 3" الذى تم عرضه في شهر رمضان 2019، وشارك في بطولته هشام ماجد، محمد سلام، سمير غانم، أحمد رزق، بيومى فؤاد، شيماء سيف، عمرو وهبة، محمد أوتاكا، دلال عبدالعزيز، روجينا، هنا شيحة، وإخراج خالد الحلفاوي.

يذكر أن دنيا سمير غانم قدمت مؤخرًا أولى تجاربها المسرحية من خلال مسرحية "أنستونا"، وهى تأليف كريم سامى وأحمد عبدالوهاب، وإخراج خالد جلال، ويشارك في البطولة بجانب دنيا سمير غانم كل من بيومي فؤاد، كريم عفيفي، سامي مغاوري، عمرو عبدالعزيز، مريم السكري، بسنت صيام، محمد سراج.

وتجسد دنيا دور مطربة من حارة شعبية تحلم بالشهرة، بينما يقوم بيومي فؤاد باكتشاف موهبتها وتمهيد طريق النجومية لها، الذي يجسد خلالها دور مايسترو، وتضم المسرحية العديد من الاستعراضات، التي تغني خلالها دنيا عدة أغان تتماشى مع سياق القصة التي تعود فيها لزمن الاستعراضات الجميل، الاستعراضات من كلمات أيمن بهجت قمر، وتلحين عمرو مصطفى.