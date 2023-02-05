سعر طن الحديد اليوم للمستهلك بالسوق المصري خلال تعاملات يوم الأحد

أصبحت أسعار الحديد الأعلى في معدل البحث هذه الأيام بسبب رغبة التجار والمستهلكين في الشراء في السوق المحلي.

سعر طن الحديد اليوم للمستهلك بالسوق المصري

كما يستعرض موقع الدستور لمتابعيه خدمة عرض سعر طن الحديد في مصر خلال تعاملات يوم الأحد الموافق 5 فبراير على أن يتم للمهتمين بمعرفة أسعارها للشراء.

علمًا بأن الأسعار المعلنة للحديد هي تسليم أرض المصنع، وترتفع عند التجار، وقد حددت مصانع الحديد بحيث لا تقل الكمية عن 30 طنا وبشرط أن يتم السداد نقدا، شاملا القيمة المضافة 14% وتسليم أرض المصنع وغير شامل مصاريف النقل.

أسعار الحديد في السوق المحلي للمستهلك تسليم أرض المصنع

سجل سعر طن حديد عز ما بين 28,450 جنيها 28,600 جنيها تسليم أرض المصنع.

كما سجل سعر طن حديد بشاى ما بين 28,200 جنيه و28,300 جنيه تسليم أرض المصنع.

وبلغ سعر طن حديد العتال ما بين 27,400 جنيه 27,500 جنيه تسليم أرض المصنع.

كما بلغ سعر طن حديد عطية ما بين 27,150 جنيها و27,150 جنيها تسليم أرض المصنع.

ويستقر سعر حديد سرحان عند 27,100 جنيه.

وجاء سعر طن حديد المراكبى 27,200 جنيه تسليم أرض المصنع.

وبلغ سعر طن حديد المصريين ما بين 27,350 جنيها و27,350 جنيها تسليم أرض المصنع.

كما بلغ سعر طن حديد الكومي 27,200 جنيه تسليم أرض المصنع.

وسجل سعر طن حديد المعادي 27,150 جنيها تسليم أرض المصنع.

كما جاء سعر طن حديد العشري ما بين 27300 جنيها و27,350 جنيهاً تسليم أرض المصنع.

وسجل سعر طن حديد مصر ستيل 27,350 جنيهاً تسليم أرض المصنع.

سجل سعر طن حديد خردة خليط نحو 10000 جنيه حسب النوعية.

بينما بلغ سعر طن الحديد خردة ممتاز نحو 12000 جنيه وحسب النوعية.