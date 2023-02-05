الأحد 05 فبراير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

سعر طن الحديد اليوم للمستهلك بالسوق المصري خلال تعاملات يوم الأحد

حديد
حديد

أصبحت أسعار الحديد  الأعلى في معدل البحث هذه الأيام بسبب رغبة التجار والمستهلكين في الشراء في السوق المحلي.

سعر طن الحديد اليوم للمستهلك بالسوق المصري   

كما يستعرض موقع الدستور لمتابعيه خدمة عرض سعر طن الحديد  في مصر  خلال تعاملات يوم الأحد الموافق 5 فبراير على أن يتم  للمهتمين بمعرفة أسعارها للشراء.

علمًا بأن الأسعار المعلنة للحديد هي تسليم أرض المصنع، وترتفع عند التجار، وقد حددت مصانع الحديد بحيث لا تقل الكمية عن 30 طنا وبشرط أن يتم السداد نقدا، شاملا القيمة المضافة 14% وتسليم أرض المصنع وغير شامل مصاريف النقل. 

أسعار الحديد في السوق المحلي للمستهلك تسليم أرض المصنع  

سجل سعر طن حديد عز ما بين 28,450 جنيها 28,600 جنيها تسليم أرض المصنع.

كما سجل سعر طن حديد بشاى ما بين 28,200 جنيه و28,300 جنيه تسليم أرض المصنع.

وبلغ سعر طن حديد العتال ما بين 27,400 جنيه 27,500 جنيه تسليم أرض المصنع.

كما بلغ سعر طن حديد عطية ما بين 27,150 جنيها و27,150 جنيها تسليم أرض المصنع.

ويستقر سعر حديد سرحان عند 27,100 جنيه. 

وجاء سعر طن حديد المراكبى 27,200 جنيه تسليم أرض المصنع.

وبلغ سعر طن حديد المصريين ما بين 27,350 جنيها و27,350 جنيها تسليم أرض المصنع.

كما بلغ سعر طن حديد الكومي 27,200 جنيه تسليم أرض المصنع.

وسجل سعر طن حديد المعادي 27,150 جنيها تسليم أرض المصنع.

كما جاء سعر طن حديد العشري ما بين 27300 جنيها و27,350 جنيهاً تسليم أرض المصنع.

وسجل سعر طن حديد مصر ستيل 27,350 جنيهاً تسليم أرض المصنع.

سجل سعر طن حديد خردة خليط نحو 10000 جنيه حسب النوعية.

بينما بلغ سعر طن الحديد خردة ممتاز نحو 12000 جنيه وحسب النوعية.

أسعار مواد البناء.. سعر الحديد والأسمنت اليوم الأحد 5 فبراير 2023

أسعار الحديد المستهلكين سعر حديد سعر طن حديد سعر طن حديد المراكبي

رئيس التحرير

وائل لطفي

تحليل خبر كاذب

الأكثر قراءة

أولى ثانوي.. لينك الاستعلام عن نتيجة الصف الأول الثانوي الترم الأول 2023

لينك نتيجة الصف الأول الثانوي الترم الأول 2023

موعد نتيجة الشهادة الاعدادية بمحافظة البحيرة الترم الأول 2023

تردد قناة تايم سبورت الأرضي وخطوات ضبطه على القمر الصناعى

رابط نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة المنوفية 2023

التفاصيل الكاملة لوفاة راقصة داخل مقهى بالمهندسين: «بتشرب شيشة»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

حادثة 4 فبراير.. البكاء على الماضى

ماجد حبته

المنطاد الصينى

مؤمن المحمدي

كابتن الديبة

علي سعدة

استاد بورسعيد وفكرة خارج الصندوق

د. منى حلمى

الدين الذى يؤمن به الجميع

القس رأفت رؤوف الجاولي

أرقى لغة

صفاء النجار

معرض القاهرة الدولى للكتاب.. التحليق بجناحى إيزيس وعين حورس

سارة شريف

فى المكان الصحيح

صور

توقيع كتاب فاروق فلوكس بمعرض القاهرة الدولى

علم مصر يزين معرض القاهرة الدولى للكتاب

ندوة مناقشة كتاب «الدبلوماسية الثقافية بين الأصل والصورة» في معرض القاهرة

محطة تل أبيب

المزيد

الجيش الإسرائيلى يسقط طائرة مسيرة قادمة من قطاع غزة

منظمة التحرير: القيادة رفضت جميع الضغوط لثنيها عن مواصلة تحركاتها ضد إسرائيل

بينهم حالات حرجة.. إصابة 6 فلسطينيين برصاص الاحتلال الإسرائيلى جنوب أريحا