الأحد 05 فبراير 2023
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

أسعار مواد البناء.. سعر الحديد والأسمنت اليوم الأحد 5 فبراير 2023

أسعار مواد البناء
أسعار مواد البناء

مع بداية شهر فبراير شغل بال المقاولين والتجار معرفة سعر الحديد والأسمنت اليوم الأحد 5 فبراير 2023 عبر جوجل،  حيث استقرت أسعار الحديد والأسمنت، بأسواق مواد البناء المصري بتسليم أرض المصنع، في تداولات اليوم الأحد، عقب أن ارتفعت أسعار الحديد في شهر يناير الماضي بحوالي قيمة 2500 جنيه؛ وذلك لنتيجة ارتفاع سعر الدولار في البنوك في الأيام الماضية.

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أسعار مواد البناء.. سعر الحديد والأسمنت اليوم الأحد 5 فبراير 2023

وتنشر «الدستور» سعر الحديد والأسمنت اليوم الأحد 5 فبراير 2023. 

سعر الحديد اليوم

ويرجع سبب ارتفاع سعر الحديد اليوم الأحد، إلى  قلة المعروض؛ وذلك نتيجة لنقص المادة الخام مادة (البليت) والتي يتم استيرادها من الخارج.

وسجل سعر طن الحديد اليوم بالأسواق للمصانع الاستثمارية مبلغ  26 ألف جنيه، ووصل متوسط أسعار طن الحديد في المصانع المدرفلة إلى ما بين مبلغ 27 ألف جنيه و27500 جنيه.

وسجلت متوسط أسعار الحديد بشركة عز 28500 جنيه  للطن، وسجل مبلغ حديد بشاي حوالي 28200 جنيه للطن، ووصل سعر حديد سرحان لقيمة 27100 جنيه للطن، وبلغ سعر طن حديد العتال مبلغ 27400 جنيه للطن.

بينما سجلت أسعار الحديد اليوم الأحد في المصريين مبلغ 27350 جنيهًا للطن الواحد، وحديد الكومي قيمة 27200 جنيه للطن الواحد، وحديد المراكبي مبلغ حوالي 27200 جنيه للطن، كما سجل العشري مبلغ 27350 جنيهًا للطن، والمعادي قيمة 27150 جنيهًا.

كما سجل سعر الحديد اليوم الأحد 5 فبراير في مصر ستيل سعر قيمته 27350 جنيهًا للطن الواحد، وسجل حديد الداخلية مبلغ قيمته 28500 جنيه، أما حديد عطية فسجل سعر 27150 جنيهًا، وحديد المعادي بلغ 27150 جنيهًا للطن الواحد.

مع بداية شهر فبراير.. سعر طن الأسمنت للمستهلك في تعاملات اليوم بجميع الشركات

الأسمنت والحديد الأعلى.. «الإحصاء» يعلن معدلات الزيادة فى أسعار مواد البناء خلال شهر

أسعار الأسمنت اليوم الأحد 

وبالنسبة لأسعار الأسمنت اليوم الأحد في الأسواق المصرية اليوم، سجل أسمنت المسلح مبلغ قيمته 1950 جنيهًا للطن، كما سجل أسمنت النصر قيمة 1900 جنيه للطن، وبلغ سعر طن أسمنت المعلم مبلغ 1875 جنيهًا، وأسمنت العسكري قيمة 1865 جنيهًا للطن الواحد.

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رئيس التحرير

وائل لطفي

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