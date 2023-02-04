السبت 04 فبراير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الكرازة

البابا تواضروس الثاني ينعى شريف إسماعيل رئيس الوزراء السابق

البابا تواضروس
البابا تواضروس

أصدر المركز الإعلامي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية بيان رسمي صدر منذ قليل عبر الصفحة الرسمية لمركز الكنيسة الإعلامي عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك جاء فيه انه تنعي الكنيسة القبطية الأرثوذكسية برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني، المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء السابق ومساعد رئيس الجمهورية، الذي وافته المنية اليوم عن عمر ناهز 67 عامًا بعد أن خدم بلادنا العزيزة مصر في فترة دقيقة من عمرها وتفانى في العمل العام في مختلف المناصب.

نعزي الرئيس عبد الفتاح السيسي والشعب المصري في وفاة هذه الشخصية الوطنية، ذاكرين له مواقفه وجهوده لأجل رفعة هذا الوطن.

كما نذكر له بكل التقدير علاقته الطيبة مع الكنيسة وحرصه على تعزيز قيم المواطنة، ونصلي أن يعطي الله أسرة الراحل وأحباءه صبرًا وعزاءً خاصًّا.

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وائل لطفي

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