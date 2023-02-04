«مستقبل وطن» ناعيًا المهندس شريف إسماعيل: قدم مسيرة من العطاء والفدائية 

نعى حزب مستقبل وطن، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق بخالص الحزن والأسى المهندس القدير شريف إسماعيل رئيس وزراء مصر السابق، الذي وافته المنية بعد رحلة عطاء وإخلاص قضاها في خدمة الوطن.

وقال الحزب في بيانه: رحم الله رجلًا وطنيًا مخلصًا قدم مسيرة من العطاء والفدائية ولم يتأخر عن تحمل المسؤولية في احلك الظروف التي مرت بالوطن.. تغمد الله الراحل الكريم بالرحمة والمغفرة وأسكنه فسيح جناته.. وألهم الأسرة الكريمة الصبر والسلوان.. وإنا لله وإنا إليه راجعون.