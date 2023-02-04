السبت 04 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

جناح الحرم الشريف يقدم خصم 30% لرواد معرض الكتاب (صور)

معرض الكتاب
معرض الكتاب

قدم جناح الحرم الشريف بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 54، المقام بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية بالتجمع الخامس، خصومات وعروض على الكتب تصل إلى ٣٠٪ لرواد معرض الكتاب في يومه العاشر.

وقال علي حسين، مسؤول جناح الحرم الشريف، إن الجناح يضم مجموعة كبيرة من كتب الفقه الإسلامي والتفسير والأحاديث، وذكر أن تلك الخصومات تشجيعًا للزائرين على المعرفة والقراءة في التاريخ الإسلامي، وذكر أن الإقبال هذا العام كبير جداً مقارنة بالعام الماضي، كما أن رواد المعرض التقطوا الصور التذكارية مع الجناح تخليدًا لذلك اليوم.

وأضاف أن بجانب الكتب الإسلامية التي يقدمها الجناح، يوجد أيضًا الكتب التاريخية والثقافية والاجتماعية، التي تهم عددًا كبيرًا من القراء، كما يوجد كتب وقصص مخصصة للأطفال تتحدث عن قصص الأنبياء بطريقة سهلة وبسيطة.

وتقام فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب في نسخته الـ54، خلال الفترة من 25 يناير إلى 6 فبراير.

وافتتح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في 25 يناير، فعاليات المعرض بحضور وزراء ومثقفين مصريين وعرب، فيما فتح المعرض أبوابه للجمهور اعتباراً من اليوم التالي.

وتحل المملكة الأردنية ضيف شرف المعرض لهذا العام، فيما اختير الشاعر الكبير الراحل صلاح جاهين شخصية العام، ورائد أدب الأطفال الكاتب كامل كيلاني شخصية معرض الطفل.

ويقام المعرض في مركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية في التجمع الخامس، تحت شعار "على اسم مصر.. معاً نقرأ، نفكر، نبدع".

ويشارك في معرض القاهرة للكتاب هذا العام 1047 ناشرًا مصريًّا وعربيًّا وأجنبيًّا، من 53 دولة، من بينها دولٌ تشارك لأول مرة مثل الأرجنتين وكولومبيا والدومينيكان، بالإضافة إلى قرابة 500 فعالية ثقافية تضم لقاءات مع مبدعين وكتاب ومفكرين وفنانين ورموز وقامات مصرية عربية وعالمية.

معرض الكتاب
معرض الكتاب
ئيس مجلس الوزراء احاديث الإسلام التاريخ الإسلامي التاريخ الحرم الشريف

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