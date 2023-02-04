السبت 04 فبراير 2023
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط 307 قضايا أموال عامة بـ921 مليون جنيه

حبس
حبس

واصلت أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية توجيه الحملات الأمنية كلٌ فى مجال تخصصه تنسيقاً مع قطاع الأمن المركزى، حيث أسفرت جهودها خلال الشهر عن:

 قضايا الأموال العامة:

 ضبط (307) قضايا فى مجال مكافحة جرائم الأموال العامة المختلفة أبرزها (اتجار فى النقد الأجنبي – تعامل فى النقد الأجنبي – توظيف أموال – تهريب جمركي – اختلاس مال عام – استيلاء على المال العام - غسل أموال – كسب غير مشروع- الفساد الوظيفي) بإجمالي مبالغ مالية بلغت قيمتها (686,902,357 مليون جنيه)، أبرزها:

ضبط (282) قضية فى مجال (الاتجار والتعامل فى النقد الأجنبي) بإجمالي مبالغ مالية مضبوطة "عملات محلية وأجنبية" بما يعادل (229,841,023 مليون جنيه).

كما تم ضبط عدد (7) قضايا بإجمالي 7 متهمين فى مجال (الجرائم المصرفية "النصب والاحتيال على عملاء البنوك والحصول على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بهم والاستيلاء على أموالهم من خلال إيهامهم بأنهم موظفي خدمة العملاء بتلك البنوك أو شركات المحمول") بإجمالي مبالغ مالية مستولى عليها بما يعادل (4,285,046 مليون جنيه).

 

الاموال العامة جرائم الأموال النقد الأجنبي تهريب جمركي توظيف أموال

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