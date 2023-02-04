أوكرانيا تعلن تمديد فترة الطوارئ والتعبئة 90 يومًا

أعلنت السلطات الأوكرانية، اليوم السبت، تمديد فترة الطوارئ والتعبئة مرة أخرى.

وقال النائب في البرلمان الأوكراني «ياروسلاف جيليزنياك»، إنه سيتم تمديد فترة الأحكام العرفية والتعبئة في أوكرانيا في المستقبل القريب.

وقال «جيليزنياك» في صفحته على تليجرام: «سيمدد البرلمان الأوكراني في المستقبل القريب من جديد فترة الأحكام العرفية والتعبئة، وسيبدأ سريان مفعول هذا القرار بعد 19 فبراير الجاري ومن الأرجح أن يستغرق 90 يومًا من جديد»، وفقا لما نقلته وكالة «نوفوستي» الروسية.

وأوضح النائب الأوكراني أن القوانين المتعلقة بهذا الأمر سيتم تقديمها وتوقيعها في المستقبل القريب.

وأشار «جيليزنياك» إلى أن البرلمان الأوكراني سيوافق على تلك الخطة الأسبوع المقبل.

ومددت أوكرانيا الأحكام العرفية والتعبئة العامة في نوفمبر الماضي، وسينتهي سريان مفعولها في 19 فبراير الجاري.